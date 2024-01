Erika Norwich svarer på anmelder-slakt: – Mangler humor

Etter å ha sikret seg en finaleplass i «Melodi Grand Prix», svarer Erika Norwich på kritikken. Hun er klar på at låten er ment for å spre glede.

Lørdag kveld var det klart for andre delfinale av «Melodi Grand Prix» 2024.



Etter seks opptredener var det Super Rob og Erika Norwich, Gåte, og Anne Fagermo og Dag Erik Oksvold som stakk av med de tre finalepassene.

Før sendingen var det Norwich og roboten som lå på en andreplass til å stikke av med hele seieren, ifølge bettinglistene.

AQUA-ANIME: Mange referanser har blitt brukt for å beskrive trønderens bidrag. Foto: Espen Solli / NRK

Etter opptredenen kastet VGs anmelder en terningkast to, og Dagbladets anmelder en terningkast én.

Når God kveld Norge slår på tråden til Erika Norwich lørdag kveld, er det en rørt deltaker som svarer.

Vil endre på «alt»

– Hvordan føles det å være i finalen av Melodi Grand Prix 2024?

– Jeg vet ikke. Jeg er veldig rørt, sier Norwich før hun tar til tårene.

– Jeg klarer ikke å slutte å gråte, fordi jeg er så rørt av alle som har stemt på meg, sier hun til God kveld Norge.

På spørsmål om hvordan hun skal jobbe fremover mot finalen, svarer hun at hun har lyst til å endre på «alt».

– Jeg vil gjøre det hundre ganger bedre. Jeg er jo min største kritiker, som har så høye forventninger til meg selv.

KI: Ved hjelp av «kunstig intelligens» synger Erika Norwich låten «My AI», sammen med Super Rob. Foto: Espen Solli / NRK

Tror ikke hun vinner

Flere av deltakerne i årets MGP har notert seg KEiiNO, Mistra, Margaret Berger og Gåte som deres største konkurrenter. Noe Norwich sier seg enig i.

Såpass mye at hun ikke har troen på en seier.

– Hvordan ville det vært og stått på Eurovision-scenen?

– Nei det tenker jeg ikke på, fordi jeg tror ikke jeg vinner. Nå tror jeg Gåte vinner. Også føler jeg ikke at de er noe konkurrenter, de er trøndere. De fortjener en seier veldig mye. Jeg skal selvfølgelig prøve å slå dem, men tror det er umulig.

– KEiiNO er jeg redd for, men Gåte er venner av meg. De er trøndere vet du. Jeg heier jo litt på dem, for det er jo litt gøy at tre trøndere gikk videre.

Varsler grep mot finalen

Norwich var tydelig andpusten på slutten av nummeret. Nå varsler hun grep frem mot Trondheim-finalen.



– Jeg tenkte ikke så mye over at jeg var andpusten, men det var nok fordi jeg ikke er så vant til fysisk aktivitet. Jeg er vant til å sitte i ro, sier hun og fortsetter:



– Dansing og beveging er jeg ikke så fan av. Jeg skal prøve å gå litt på «mølla» fremover.

TIKTOK: Erika Norwich har gjort suksess på TikTok , hvor hun har rundt 200.000 følgere. Foto: Espen Solli

– Det er jo ræl

Til tross for god plassering på bettinglister og en finalepass, ble det trillet lave tall på anmelder-terningene i etterkant av Norwichs opptreden.

– Toeren er jeg litt skuffet over, men eneren elsker jeg. Altså terningkast to? Altså please da, du kan gi meg en terningkast en. Den er det litt gøy å lage humor utav. Så jeg er veldig takknemlig til Dagbladet, men VG skuffer, sier hun lattermild.

– Dagbladets anmelder oppsummerte det som ræl, hva tenker du om kritikken?

– Ja men det er jo ræl. Låten er jo rent ræl, noe som er litt av poenget. For dette er jo humor. Jeg kommer jo ikke her for å prestere vokalt.

Norwich er klar på at hun er her for å lage show og spre glede og positivitet.

– De mangler litt humor de der anmelderne. Jeg synes de er litt for seriøse. De må jo ha det ganske kjipt tenker jeg. Hvis de ikke klarer å kose seg med en litt «ræva» sang.

RÆL: Til God kveld Norge forteller Erika Norwich at låten «My AI» er ræl, men at hun er med i MGP for å lage show. Foto: Espen Solli

Ville trekke seg

Med sine følgere på Snapchat, åpnet Norwich søndag mer opp om opplevelsen av å stå på MGP-scenen. Hun er tydelig på at hun var mer fornøyd med stemmeprestasjon på generalprøven.

På appen delte hun også at hun er tydelig preget av kritikken, og hevder å ha fått flere hatkommentarer etter opptredenen.

– Så forferdelig verden vi lever i. Skummelt. Så mye hat, skriver hun blant annet på Snapchat.

En av følgerne til Norwich skriver at hun synes artisten var flink til å synge når hun fremførte låten «My KI». Men at hun også har lagt merke til flere av «hatkommentarene» rettet mot Norwich.

Norwich selv svarer følgeren at hun ikke vil vite noe mer om hatkommentarene, og helst ville trekke seg fra hele konkurransen.

NRK opplyser at Norwich ikke gir noen ytterligere kommenterer søndag.

– En folkesykdom

Stig Karlsen, musikkansvarlig i Melodi Grand Prix, skryter av Norwich i en melding til God kveld Norge.

FORNØYD: Stig Karlsen er fornøyd med Nrwichs opptreden under MGP. Foto: Ryan Kelly

– Først må jeg få si at Erika har gjort en fantastisk jobb i MGP, noe som også ble belønnet med at Norge i går kveld stemte henne til den store finalen.

Videre skriver han at med et såpass enormt engasjement som det er rundt MGP, så vil man oppleve at det skrives negative ting.

– Det kan være veldig sårende. Stygge kommentarer på nett har dessverre blitt en folkesykdom.

På spørsmål om hvordan NRK jobber både før og etter sending for å forberede deltakerne på negative tilbakemeldinger, svarer følgende:

– Vårt team er opptatt av, og jobber hele tiden med å gi våre artister trygghet og støtte etter de behov hver enkelt måtte ha gjennom hele perioden.