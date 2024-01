– Er ikke komedievennlige miljøer lenger

Nylig forsvarte komiker og skuespiller, Kevin Hart (44) kollega Jo Koy (52), etter at han var vert for Golden Globes forrige helg.

Koy mottok nemlig kritikk for flere av vitsene han kom med gjennom kvelden.

Nå har Hart uttalt seg om hva han tenker om å skulle være vert for et slikt arrangement i fremtiden.

– Disse jobbene er ikke gode jobber for komikere, sier han.



– Ikke gode jobber

Komikeren har selv vært vert for ulike prisutdelinger som BET Awards, MTV Video Music Awards og MTV Movie Awards.

I 2019 skulle han lede Oscar-utdelingen, men trakk seg etter reaksjoner på tidligere anti-homofile tweets og kommentarer han hadde kommet med under stand-up-opptredener, for et tiår siden.

Senere har komikeren sagt at han aldri vil være vert for prisutdelingen.

– Det er ikke et skudd mot Oscar-utdelingen, Globes, eller noe annet. De er bare ikke komedievennlige miljøer lenger, har Hart uttalt i et intervju med Sky News.

Stjernen mener dagene hvor det var rom for en komiker på en slik arena, er forbi.

– Det er for mye press på ideen om en komiker og hva som er vitser og ikke. Så det er tøft.

Slaget under Oscar-utdelingen

Det er ikke uvanlig at vitser på store prisutdelinger blitt dårlig mottatt av publikum. Under Oscar-utdelingen i 2022, gikk skuespiller Will Smith (55) til angrep på komiker Chris Rock (58), som da var vert for arrangementet.



Rock fleipet om kona til skuespilleren, Jada Pinkett Smith, noe som fikk stjernen til å gå opp på scenen og slå ham i ansiktet.