Enormt inntektsfall for Thomas Giertsen

Skattelistene for 2022 er klare. Sjekk hva skuespillere, komikere, artister, influensere og programledere tjente.

Rundt klokken fem om morgenen 6. desember offentliggjorde Skatteetaten fjorårets skatteinformasjon.

Det vil si en oversikt over alle som skatter i Norge.



NB: Tallene i skattelistene kan være misvisende av forskjellige grunner, les mer om dette her.

Her kan du for øvrig søke på hvem som har tjent mest i alle norske kommuner.

Dette tjente skuespillerne

I løpet inntektsåret 2021 var det «Helt perfekt»-skuespilleren Thomas Giertsen (52) som sto øverst på listen over norske skuespillere med over 36 millioner kroner.

«HELT PEREKT»: Thomas Giertsen har spilt inn 12 sesonger av komiserien «Helt perfekt». Her sammen med medkollega Ida Jansen. Foto: Erik Johansen

I år har inntekten hans falt kraftig ned til 2,5 millioner kroner, og han må se seg slått tre andre skuespillere.

Det var i starten av 2022 at det ble kjent at komiserien «Helt perfekt» med Giertsen i hovedrollen, var over.

Han har dog 146,880,031 å rutte med i formue. Det er en økning på nesten 40 millioner fra året før.

Øverst på lista nå er det «Game of Thrones»-skuespilleren Kristoffer Hivju (44) som står oppført. Han tronet også inntektslisten for 2019 og 2020.

I 2022 har han hatt en økning i inntekt på over to millioner kroner fra året før, og kan si seg godt fornøyd med en inntekt på over seks millioner kroner.

Dette tjente influenserne

Influenseren Sofie Steen Isachsen (28), bedre kjent som Sophie Elise, klatrer stadig høyere på inntektslista over norske influensere.

INFLUENSERDRONNIGA: Sophie Elise troner øverst på inntektslista over norske influensere Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

I fjor sto hun oppført på andreplass på inntektstoppen over norske influensere, rett bak fitnessinfluenseren Jørgine Vasstrand (34). Nå troner hun derimot helt på toppen med hele 5,1 millioner kroner.

Det er en dog et fall på nesten to millioner kroner fra året før.

Rett under henne kommer Camilla Pihl med en inntekt på nesten 4,76 millioner kroner.

Vasstrand som i fjor toppet listen har sneket seg ned til en femteplass på topplista, og har hatt et inntektsfall på over fire millioner kroner fra året før.

Dette tjente artistene

MILLIONINNTEKT: Kygo tjener flere millioner på musikken. Foto: STEVE MARCUS

Kyrre-Grøvell Dahll (32), bedre kjent under artistnavnet «Kygo», troner fortsatt på inntektstoppen blant norske artister.

Inntektsåret 2021 hadde han et inntektsfall fra året før, men hadde fortsatt svimlende 36,4 millioner kroner i inntekt. I 2022 fikk inntekten hans imidlertid en kraftig økning med nesten 20 millioner kroner.

Bergensartisten tjener langt mer enn de andre artistene på samme liste. Under ham finner vi Alan Walker med en inntekt på 28,3 millioner kroner.

Dette tjente programlederne

År etter år har talkshow-kongen Fredrik Skavlan (57) tronet øverst på inntektslisten over norske programledere. Inntektsåret 2021 sto han oppført med over 23 millioner kroner.

I 2021 hadde imidlertid Skavlans talkshow sin aller siste episode, noe som har påvirket inntekten hans i 2022. Inntekten er redusert til 4,7 millioner kroner.

Han er imidlertid oppført med nesten 60 millioner i formue.

I år må han for første gang på mange år se seg slått av «Nytt på Nytt»-programlederen Bård Tufte Johansen (54). Johansen har håvet inn penger etter han ble programleder for NRK-showet.

Han har i 2022 hatt en økning på nesten tre millioner fra året før.

En nykommer på listetoppen i år er imidlertid NRK-profilen Nicolay Ramm (34).

KLATRER OPPOVER: Nicolay Ramm klatrer oppover inntektslista for norske programledere Foto: Christoffer Andersen

Inntektsåret 2021 lå han på 26. plass på inntektslista over norske programledere. Nå har han klatret opp til en solid tredjeplass med hele 2,3 millioner kroner.

Året før hadde han en inntekt på 1,8 millioner kroner.

Dette tjente komikerne

Komikeren Kristian Valen (49) økte inntektene sine med rundt ti millioner kroner fra 2020 til 2021.

Inntektsåret 2021 sto han oppført med rundt 11,5 millioner kroner, og havnet dermed på en respektabel andreplass på inntektslisten.

KVINNE PÅ TOPP: Sigrid Bonde Tusvik troner på inntektslista over norske komikere. Foto: Terje Pedersen

I løpet av inntektsåret 2022 har dog inntektene stupt betraktelig. Han har nå havnet langt ned på lista og må se seg slått av 31 andre komikere.

Nå er det en kvinne som har sneket seg øverst på lista. Komiker Sigrid Bonde Tusvik (43) er den som tjente mest blant komikerne i 2022. Hun står oppført med over 10,2 millioner kroner.