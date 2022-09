Endte på sett med eksen: – En god «icebreaker»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Erik Sæter forteller om det første møtet med eksen, etter at de avsluttet forholdet.

– Hvis du sliter med kontakten med eksen din, få deg en jobb hvor du står i trusa foran henne hele dagen. Det er en god «icebreaker».

Det sier Erik Sæter (25) til God kveld Norge under premierefesten til den nye humordokuserien «Norske Beefer».

Sæter er selv i fokus i den tredje episoden av serien. Innspillingen av episoden ble ikke helt som han hadde tenkt.

Første møtet

– Jeg fikk melding en dag i forveien om at det skulle være to stykker som skulle spille sykepleiere i sketsjen. Hun spilte sykepleier, jeg sto i bokser i to timer og vi snakket ikke sammen, ler Sæter.

Han forteller at dette var det første møtet med eksen, Isabelle Eriksen, siden de gjorde det slutt i 2020.

– Da vi var ferdig, fikk vi beskjed om at «nå kan dere to gå og ta lunsj». Det gikk jo bra, jeg har jo ikke akkurat problemer med å snakke. Det er bare så sykt at vi ikke har snakket sammen før dette.

Eriksen skriver følgende til God kveld Norge, om hvordan det var å jobbe med eksen:

– Det gikk overraskende bra! Jeg har ingenting vondt å si om han.

Ikke noe uoppgjort

Dette var ikke den eneste gangen eksparet jobbet sammen denne uken.

– Vi ble først booket til NRK, så «Harm og Hegseth» senere i uka. Vi jobbet altså sammen to ganger på en uke, men det gikk veldig bra, forteller Sæter og legger til:

– Vi har jo ikke noe uoppgjort eller noe, men vi har ikke møttes etter at det ble slutt, før vi plutselig sto der. Det var nok verst for meg som sto i trusa hele dagen, ler han.

I ettertid har han fått møte den nye kjæresten til Eriksen.

– Jeg hilste på den nye kjæresten hennes under «Findings». Det var veldig hyggelig.