– En periode jeg er veldig mye alene

For tiden ser du samboerne Jennie Sofie og Tarjei Svalastog på «Forræder», der de tidlig bestemte seg for å ikke spille sammen.

– Vi hadde bestemt oss for å spille det veldig individuelt. Vi kunne jo for eksempel tatt på oss en spesiell genser for å fortelle den andre at en av oss var forræder, men vi var der for opplevelsen og ville spille fullt ut, forklarer paret når de gjester God kveld Norge.

Svalastog innrømmer at spillet gikk utover psyken.

– Men jeg synes det er gøy at man må jobbe litt med det, når man er i en kontrollert situasjon og rammene er trygge, sier han.

– Jeg trodde at jeg skulle reagere mer på det, men jeg koste meg, legger Jennie Sofie til.

FORRÆDER: Jennie Sofie Lie Pickl og Tarjei Svalastog Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Myk og koselig

Svalastog har et stort konkurranseinnstinkt og elsker å spille, noe som også kommer fram i «Forræder». I forrige ukes episode kunne vi se at han traff blink fra første stund da han anklagde Anne Marie Ottersen, som viste seg å være en av forræderne.

– Det er veldig gøy å se på at jeg treffer med en gang. At jeg er «spot on» er gøy. Anne Marie klarte ikke helt å svare på spørsmålene man stilte henne, sier Svalastog.

Jennie Sofie vil at Norge skal vite at den Svalastog de ser på TV ikke er den hun har hjemme.

– Han er ikke en iskald spiller hjemme. Han er ganske grei å være med. Han er ofte med andre folk når han spiller, men hjemme er han myk og koselig, sier hun og ser på samboeren som smiler.

– Jeg er redd folk skal tenke at han er slik som han er i spillet på ekte. Hvis de tenker det vil folk tro at vårt samboerskap er forferdelig og de vil synes veldig synd på meg, ler hun.

REDD: Jennie Sofie vil ikke folk skal tro at Tarjei er som på TV. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Mye alene

De tre siste årene har Svalastog vært proffdanser i «Skal vi danse», det er en tid hvor samboerne ikke får så mye tid til hverandre.

– Det er veldig gøy først og fremst, jeg synes det er stas å være i salen og heie. Men det er en veldig tidkrevende periode, og en periode jeg er veldig mye alene, forklarer Jennie Sofie.

Svalastog sier at kjæresten er veldig støttende.

– Du kommer nesten hver lørdag, sier han og viser til «Skal vi danse».

Danseren sier at det ikke bare er tiden som er utfordrende når han deltar.

– Men du er mentalt et helt annet sted. Det er ikke noe annet enn Skal vi danse i den perioden.

Ingen sjalusi

Men sjalusi ovenfor dansepartnerne til kjæresten har ikke Jennie Sofie kjent på heldigvis.

– Overraskende nok har jeg ikke blitt sjalu, jeg trodde at jeg skulle bli det. Men han har danset med tre voksne damer som har barn, også var det Martine, men hun er så hyggelig, og vi har hengt mye sammen, forklarer hun.

Svalastog har danset med Siri Kristiansen, Siri Avlesen-Østli og Martine Lunde. I tillegg måtte han steppe inn og danse med Kathrine Moholt da Egor Filipenko skadet seg.

– Alle partnerne hans har vært åpne for at jeg skal ta del i det og, smiler Jennie Sofie.