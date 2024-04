TALENT: Dutty Dior vil minnes som et stort musikalsk talent. Foto: Gitte Johannessen

Saken oppdateres

Søndag morgen kom den triste nyheten om at rapper, Kristoffer Castin Åman (27), kjent som Dutty Dior, har gått bort.

Det har etterlatt en hel bransje i sorg.



Musikkekspert og TV-profil, Christine Dancke (40), beskriver Åman som en inkluderende person, med mye talent.

– Han strålte alltid litt sterkere, hørtes alltid ekstra rå ut (i alle ordets betydninger), så menneskene rundt seg og ble en artist alle ville jobbe med, skriver hun på Instagram og fortsetter:



– En inkluderende fyr med stort hjerte, en morsom fyr med stor humor og en unik stemme som fikk absolutt alt til å høres fett ut. Vi vil(le) høre på deg og være rundt deg, for dine stråler var som varme fra sola i januar. Sjeldent og spesielt.



– Vår fjerde bror



Dutty Dior har i løpet av sin karriere samarbeidet med flere artister, blant annet Karpe, Arif, Stig Brenner og Isah.

I 2023 slapp han låten «Sipper» med musikkgruppa, Beathoven, som er knuste over beskjeden om hans bortgang.

– Vi er i dyp sorg over Kris sin bortgang. Vi startet å lage seriøs musikk fordi han rørte en nerve i oss vi ikke viste at fantes. Vi beundret han så utrolig mye, skriver gruppa i en melding til God kveld Norge.

Videre beskriver de ham som «en ekte gentleman, som så alle i rommet».

– Men av alt, en ekte kunster. Så talentfull, så empatisk, så jævlig kul. Uten at han prøvde på det. Han var, og er fortsatt vår fjerde bror. Uten han, hadde det ikke vært noe oss.

– Vil for alltid savne han



En annen artist som fikk gleden av å lage musikk med Åman, er Patrick Makosir. Han har delt en hyllest til artisten på Instagram, med en video av de to som synger låten «Dele dyne, dele seng».



– En utrolig fin fyr! Et megatalent og en inspirasjon for ekstremt mange. Vil for alltid savne han, sier Makosir i en melding til God kveld Norge.



Andreas Haukeland (30), best kjent som «Tix», fikk høre om rapperens bortgang i natt.

– Ufattelig trist, men veldig takknemlig for å ha blitt kjent med han, sier Haukeland.