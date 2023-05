Emma Steinbakken hinter til forhold med kjent skuespiller

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Emma Steinbakken kommer med nok et hint om sin nye flamme.

Ryktene har lenge svirret rundt hvem Emma Steinbakken (20) sin nye flørt er.

I mars kunne artisten avsløre at hun hadde fått en ny flamme. Dette gjorde Steinbakken da hun var gjest på morgenshowet på NRJ.

Utover det var hun hemmelighetsfull rundt den nye flørten, men kunne røpe at han har mørkt hår og østlandsdialekt.

Hun ville heller ikke kommentere om de to jobbet i samme bransje.

Under søndagens konsert på Rockefeller i Oslo, sa Steinbakken fra scenen at «Jeg er dritforelska i kjæresten min!».

Hennes siste innlegg på Instagram setter dessuten fart på spekulasjonene om at mystiske mannen er skuespiller Axel Bøyum (28). Steinbakken har selv lagt ut bilde av dem på Instagram:

– Alexa play «Can’t fight this feeling» by Emma Steinbakken, skriver artisten under bildet.



Steinbakken slo igjennom med sangen «Not Gonna Cry» og har siden den gang på alvor etablert seg blant de store norske artistene.

Hun var med i årets sesong av «Hver Gang Vi Møtes», med Karoline Krüger, Ingebjørg Bratland, Freddy Kalas, Isah, Bjørn Eidsvåg og Kristian Kristensen.

Bøyum er skuespiller og har blant annet spilt i «Hodejegerne», «Heksejakt» og «Heimebane».

God kveld Norge har lenge forsøkt å få en kommentar fra Steinbakken og Bøyum. Foreløpig uten hell.