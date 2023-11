Emma Ellingsen røper ny flamme

Influenseren avlsører at hun har et ekstra godt øye for noen.

Under premierefesten for den nye Amazon Prime-serien «Girls of Oslo», kunne influenser og modell, Emma Ellingsen (22) avsløre at hun har fått seg en ny flamme.

– Har du noen i kikkerten?



– Ja, absolutt, svarer influenseren.



På spørsmål om hva slags forhold hun har til denne personen, svarer Ellingsen at det ligner på et såkalt «situationship».

Situationship Et «situationship» er et begrep man bruker om to personer som står mellom å være venner og i et forhold. Man gjør ofte ting som kjærester gjør, men man er ikke sammen.

Videre røper hun at de har truffet hverandre på Instagram. Ellingsen vil ikke si noe om personen er kjent.