Emma Ellingsen gikk ned en halv million i inntekter

Emma Ellingsen (21) har flere baller i luften. Ikke bare er hun et kjent fjes på Instagram og Youtube, influenseren står bak sitt eget AS og sminkemerke Emma Ellingsen Beauty, nå kjent under navnet Slayer Beauty.

I 2021 var tallene for aksjeselskapet lovende med en inntektssum på 1.55.459 millioner kroner.

Nye tall hentet fra Brønnøysundsregistret fra 2022 viser at det har snudd for selskapet og at Ellingsen nå har gått i minus. For fra 2021 til 2022 har inntektssummen falt med omkring en halv million kroner med en endt sum på 1.029.981 millioner kroner.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Emma Ellingsen. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.



Ulike jobber

Ellingsen er kjent for plattformene sine på sosiale medier, og har tidligere vært med i TV 2s Bloggerne. I tillegg til dette jobber hun som modell.



Hun har også tidligere uttalt til God morgen Norge at hun ønsker å prøve seg som skuespiller.

– Jeg har jo et sminkemerke og jobber med å være modell, men jeg vil gjerne prøve meg på skuespill! Jeg har rett og slett lyst til å være med i en film, så dette kan være en åpen søknad hvis det er en regissør som følger med.



Ingen dramatikk

Byråsjef i Ellingens management Kontent, Stian Johansen, forteller til God kveld Norge at tallene for 2022 er i henhold til budsjett og planlagte aktiviteter.

Selv om omsetningen har gått ned, understreker han at det ikke ligger noen dramatikk bak dette.

– Vi valgte å gjøre mindre antall kommersielle aktiviteter i 2022 på grunn av Emma sin satsning på modellkarrieren internasjonalt. I tillegg har Emma jobbet med Kontent Lab for å utvikle sitt eget brand Slayer Beauty, og har nettopp av de grunner valgt å gjøre mindre kommersielle innlegg.

I tillegg til det har Ellingsen tatt ut mer lønn i 2022 enn i 2021 som er med på å gi resultatet negativ påvirkning.

– Emma har heller ikke gjort noen betalte tv-opptredener i 2022, men i 2021 var hun med på Farmen, avslutter Johansen.