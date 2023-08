Emma (20) doblet lønnen på ett år - leverte underskudd

Emma Steinbakken (20) fra Jessheim slo gjennom i 2018 da hun ga ut debutsingelen «Not Gonna Cry». Da sangen «Jeg glemmer deg aldri» herjet på topplistene i 2021 var hun for lengst blitt et kjent navn for mange.

I januar 2023 var hun med i den populære serien «Hver gang vi møtes» på TV 2, sammen med blant Bjørn Eidsvåg og Karoline Kruger.

Hva den unge sangstjernen tjente på deltakelsen er foreløpig ukjent, men nå er imidlertid tallene for regnskapsåret 2022 klare.

Doblet lønnen

Gjennom selskapet Emma Steinbakken AS leverte 20-åringen et underskudd på over 200.000 kroner. Noe som er en nedgang på over 100.000 kroner fra 2021, og en nedgang på over en halv million fra året før.

Ifølge Proff er det Steinbakken som selv eier alle aksjene i selskapet gjennom et eget holdingselskap.

Med en relativ lik inntekt fra året før, er det kostnadene som gjør at årsresultatet ender i underskudd.

Blant annet så doblet ungjenta lønnen fra 2021 fra 181.000 kroner til 360.000 kroner

Ikke nedgangstid

Til tross for underskuddet i fjor, har det lite å si for artisten som hadde en egenkapital på over 400.000 kroner i selskapet. Egenkapitalen har dermed sunket til halvparten.

Det er også lite som tilsier nedgangstider for artisten etter suksessen i «Hver gang vi møtes», to ganger utsolgt Rockefeller i vår, flere festivalopptredner, og planlagte konserter frem til neste sommer.

I mars 2024 skal artisten for første gang også prøve å fylle Oslo Spektrum.