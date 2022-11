Emily Ratajkowski tror ingen er hetero

NYSINGEL: Emily Ratajkowski avslører at hun er tilbake på dating-scenen. Foto: NTB Scanpix

Modell og skuespiller Emily Ratajkowski (31) sier hun «ikke tror på hetero mennesker».

I et ferskt intervju med Harpers Bazaar forteller Ratajkowski at hun ser på legning som flytende, og mener ingen personer er fullstendig heterofile.

– Jeg tror seksualitet er på en skiftende skala. Jeg tror ikke egentlig på «heterofili», sier Ratajkowski til nettmagasinet.

Vakte oppsikt

Det er ikke første gangen modellen har hintet til at hun er bifil. I oktober gikk hun viralt på TikTok etter å ha slengt seg på en trend der bifile kvinner viser frem sin grønne fløyelssofa.

I forrige måned ble det kjent at den 31 år gamle modellen er i prosessen med å skilles fra ektemannen, Sebastian Bear-McClard.

Videre i intervjuet forteller Ratajkowski at hun for første gang i livet er singel, og avslører at hun har vært på flere dates.

Fersk i singellivet

Siden nyheten om skilsmissen har flere medier meldt om Ratajkowskis flørt med skuespilleren Brad Pitt (58).

– Jeg kan si at jeg aldri har vært singel før, sier modellen i intervjuet.



Modellen bekrefter at hun er søkende og dater, men ønsker ikke å gå dypere inn på temaet.