Emilie Nicolas og Herbert Nordrum deler gladnyhet

Det forteller hun på komiker Lars Berrum sin Instagram-story der hun forteller at hun fødte for to uker siden.

Det var i oktober Emilie Nicolas (34) kunne avsløre at hun og kjæresten Herbert Nordrum (35) ventet barn nummer to. Det gjorde hun i podkasten «Big 5 med Nils og Harald» som ble publisert lørdag 22. oktober.

Da programleder Nils Brenna og Harald Eia skulle snakke om Nicolas impulsivitet, kom det frem at hun har en «litt lav» impulskontroll:

– I den forstand at du lett gir etter for fristelser, lyder det fra programleder Eia.

Nicolas svarer lattermildt at hun visste dette kom til å bli et tema under kartleggingen, og legger til:

– Jeg er ekstremt opptatt av mat.

Eia skyter inn med å si:

– Ikke bare opptatt av, men... Du er ikke anorektisk kokkeinteressert person.

– Jeg er ikke ernæringsfysiologisk interessert i mat. Jeg lager hjemmelaget middag hver dag, det er liksom det beste jeg gjør i løpet av dagen, svarer Nicolas og kommer med avsløringen:

– Mens jeg spiser tenker jeg på hva jeg skal spise til kveldsmat. Jeg er en mumser. Men, nå er jeg gravid, det må vi ha med i beregningen. Jeg nekter å ikke ha det med. Jeg tenker på ost og rømme hver dag, og det er bare en del av greia.

– Det skjønner jeg, svarer Eia og påpeker:

– Det er sunt, du skal jo bygge opp en ny kropp.

I oktober 2021 avslørte «Verdens verste menneske»-skuespilleren at de to hadde fått en datter. Under et intervju med Anne Lindmo sa Nordrum at han var helt «frelst» over den nye tilværelsen:

– Jeg husker jeg gikk rundt på Ullevål og så på alle de andre babyene, og var sånn «min baby er bare så sykt mye penere enn alle», ler Nordrum.