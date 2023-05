Emil Hegle Svendsen har kjøpt ny bolig etter bruddet

I slutten av april delte idrettsprofilen Emil Hegle Svendsen (37) og medieprofilen Samantha Skogrand (33) at de gikk fra hverandre etter ti år som par.

De delte nyheten selv på Instagram.

– Etter ti fantastiske år sammen har vi bestemt oss for å ikke være et par lenger, skrev de under innlegget.



Nå melder Akersposten at Hegle Svendsen har kjøpt sin andre bolig i Vestre Aker.

Ifølge avisen hadde den nye boligen en prisantydning på 9,2 millioner kroner.

Fra før har Hegle Svendsen og Skogrand en tomansbolig på Slemdal som paret kjøpte i 2014. Begge er fortsatt oppført som eiere av tomannsboligen i offentlige registre.



Ifølge Akersposten er avstanden mellom de to boligene kun noen få kilometer.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Hegle Svendsen, foreløpig uten å lykkes.