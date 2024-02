Emil Gukild med bæsjeuhell i skiløypa: – Anbefaler ingen å gjøre dette

– Beklager språket, men jeg bæsjet på meg i Marcialonga, innleder Emil Gukild i sin egen podkast «Skiklubben», som han har sammen med Silje Nordnes og Anders Aukland.

Han gikk nemlig langløpet Marcialonga i Italia forrige helg.

Etter 50 kilometer av hele 70 merker han at magen hans sier: «Du skal på do, og du skal på do nå».

Han bestemmer seg derfor for å ikke ta inn mer drikke og «energi-gels», og tenker at det er bedre å gå næringstom enn «å drite på seg».

På dette tidspunktet forteller han at han ikke klarer å stå fremoverlent, og må stå oppreist i nedoverbakker. Han jobber desperat i noen kilometer for å holde igjen avføringen som er på vei ut.

– Etter 62 kilometer sier min lukkemuskel «jeg er ferdig». Da står jeg og staker ved siden av en dame, og sa «unnskyld altså, men jeg bæsjer på meg, og det er enormt mye».



– Jeg var helt desperat

Til God kveld Norge forteller han hva som gikk gjennom hodet da han med åtte kilometer igjen av løpet velger å bæsje i buksa.

– Jeg var helt desperat. Skjønte at det ikke gikk å holde seg lenger og at jeg ikke kom til å rekke å ta av meg dressen hvis jeg skulle klare målet om tiden 3:47.

Men til tross for at lukkemuskelen hadde gitt opp, hadde Gukild fortsatt masse krefter igjen.

BUKSA FULL AV BÆSJ: Emil Gukild fullførte løpet med buksa full av avføring. Foto: Marcialonga

Han staket seg inn i mål og slo tiden han hadde satt for seg selv, og kom i mål med tiden 3:41:44.

Nordnes påpeker i podkasten at han hadde hatt muligheten til å gå ut av løypa, og gjøre sitt fornødne, og fortsatt rukket tiden.

– Men da skal startnummeret av, så skal trikoten av. Det kommer til å ta tid, og hvem vet hva som skjer når man først åpner slusene her, svarer han i podkasten.

Frister ikke til gjentakelse

Men det å fullføre langløpet med buksa full av avføring er ikke noe han ønsker å gjenta.

– Jeg anbefaler ingen å gjøre dette. Marcialonga avsluttes med to kilometer motbakke til målbyen Cavaleze. Å stake opp der er tungt nok i utgangspunktet, sier han til God kveld Norge.

Ikke minst lukten som kom snikende etter hvert.

– Jeg merket lite til lukt mens jeg gikk, men i målområdet ble det åpenbart hva som hadde skjedd. Jeg kom meg heldigvis raskt i dusjen, forteller Gukild.



– Neste år blir det annen mat dagen før, egen drikke underveis og andre energi-gels, legger han til avslutningsvis.