Elvira Pitzner er frikjent for utroskap

Den danske reality-kjendisen Elvira Pitzner (26) er frikjent for utroskap i Dubai, opplyser forsvareren deres til Ekstra Bladet.

Vennen hennes Mortada Haddad, som ble pågrepet i samme sak, er også frikjent.

Forsvarer Noura Taysser opplyste om kjennelsen da de kom ut av rettslokalene i Dubai onsdag, skriver avisen.



– Håper at vi kan avslutte dette kapittelet



Det var i slutten av 2023 at Pitzner ble pågrepet, etter at ekskjæresten hennes fra Dubai, anmeldte henne for utroskap og tyveri.

Diamantdatteren fikk inndratt passet etter varetektsfengslingen. På spørsmål om når hun kan få passet tilbake og forlate Dubai, svarer advokaten «snart».

Eksen, Milad Saadati, har selv tatt til Instagram for å forklare hvorfor han har valgt å droppe saken mot Pitzner.

– Det er bare en personlig avgjørelse. Jeg bestemte meg for å gi slipp. Jeg håper at vi kan avslutte dette kapittelet i livet og at alle kan finne ro, deler han via appens historiefunksjon.

Utroskap er straffbart

Dubai ligger i De forente arabiske emirater, hvor utroskap i ytterste konsekvens kan straffes med flere år i fengsel.

Pitzner ble pågrepet i Dubai midt under klimatoppmøtet i fjor.

Hun er influenser, datter av en diamanthandler og kjent fra realityserien Diamantfamilien. Det var ekskjæresten som anmeldte henne for utroskap.