Elton John om samarbeidet med Britney Spears: – Vil hjelpe henne tilbake

Elton John hyller Britney Spears etter samarbeidet rundt den nye sangen, «Hold Me Close».

75-åringen gjestet det engelske frokostshowet, «Heart Breakfast», med vertene, Jamie Theakston og Amanda Holden, tirsdag morgen.

Her delte musikeren tanker om samarbeidet med pop-prinsessen, i sin nye utgivelse av sangen «Hold Me Close».

I intervjuet forteller han at han er glad for å være en del av Britneys reise tilbake til musikken, etter flere tøffe år.

Oppfordring fra ektemannen

John blir i intervjuet spurt om hvordan duetten ble til. Da forklarer han at det var en oppfordring fra ektemannen, David Furnish, som ba John om å ta kontakt med Spears.

– Han sa «Hør her. Hvorfor gjør vi det ikke med Britney?» Jeg tenkte at det var en god idè, fordi jeg gjerne vil hjelpe henne tilbake til studio, samtidig som jeg vet at hun kan synge, sier han.

Videre forteller John at han tok kontakt og håpet at hun ville være interessert, noe hun var.

– Hun dro til et studio i Los Angeles, for å spille inn sin del av sangen og det virket som folk elsket den.

– Vet at hun er glad for å være tilbake

Den britiske musikeren forteller at det allerede er rundt fem-seks versjoner av sangen og at dette var versjonen Spears ønsket å gå for.

– Jeg vet at hun er glad for å være tilbake på topplistene. Forhåpentligvis vil dette gi henne fremdrift til å komme seg tilbake i studio og til å produsere nye sanger.

Det siste albumslippet til Spears, var i 2016.

– Jeg er så glad på hennes vegne, fordi det bidratt til å få henne tilbake til det hun er kjent for, nemlig å være artist. Hun har hatt det svært tøft de siste tjue årene og blitt behandlet så dårlig.