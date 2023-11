Else Kåss Furuseth skal gifte seg

Else Kåss Furuseth (43) deler onsdag ettermiddag at hun skal gifte seg i 2024.



Den litt spesielle gladnyheten deler hun på Instagram.

«Vil du gifte deg med meg? Ok, dette er kanskje det minst viktige som skjer i verden akkurat nå, men here goes: I Norge finnes det over 1 million single, og jeg er en av dem.»

Kåss Furuseth vet nemlig enda ikke hvem hun skal gifte seg med.

Med showet «Else gifter seg i Spektrum», skal hun nettopp det – gifte seg i Spektrum.



«Lokalet er booket: Oslo Spektrum 20. april. Bryllupssangeren er bestilt. Og kjolen har jeg hatt i mange år. Det eneste jeg mangler er en mann.»



Bryllupet vil altså skje foran tusenvis av publikummere i Oslo Spektrum.

På Ticketmaster beskrives Kåss Furuseths bryllupsshow som tidenes fest.

«Det som er sikkert, er at dette blir en kveld du vil være med på. Det blir taler, underholdning og musikalske overraskelser. Kort oppsummert: Tidenes fest!»

Videre skriver Kåss Furuseth at hennes «reise» mot kjærligheten vil bli å se på TV-skjermen i hennes nye program «Else».