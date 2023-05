Else Kåss Furuseth melder overgang til TVNorge: – Det er synd

Discovery melder overgangen i en pressemelding.

– Etter flere gode og lærerike år i statskanalen, så var dette en mulighet det var vanskelig å si nei til. Jeg har hatt givende samtaler med folka i TVNorge om fremtiden, og ikke minst om eget talkshow – som alle vet at jeg elsker, sier Kåss Furuseth i uttalelsen.

– TVNorge har en humorsatsing som det er utrolig spennende å være en del av.

I tre år har Kåss Furuseth vært programleder for NRK-programmet «Kåss til kvelds», men i slutten av februar kom nyheten om at programmet legges ned.

Ifølge NRK ble programmet lagt ned som en følge av at kringkasteren må kutte 300 millioner kroner i 2023.

Tidligere i vår kom Kåss Furuseth med NRK-serien «Helsekost Furuseth», der komikeren fortalte åpenhjertelig om sine egne helseproblemer.

– En fest å jobbe med Else



Planleggingen av talkshowet for TVNorge er helt i startfasen, og sjefredaktør Magnus Vatn ser frem til samarbeidet med humorprofilen.



NYTT SAMARBEID: Sjefsredaktør i TVNorge Magnus Vatn og Else Kåss Furuseth gleder seg til samarbeidet. Foto: Tonje Kvamme / TVNorge

– Forventingene er store! Vi elsker Else. Hun har vært en del av TVNorge før, og hun er en av landets absolutt beste historiefortellere, sier Vatn til God kveld Norge.

Sjefsredaktøren forteller at i tillegg til å få sitt eget talkshow, planlegger kanalen også andre prosjekter til humorprofilen.

– Else er en kjempegod venn av huset, og som vi har ønsket over lang tid at skal komme tilbake. Det at vi fant tilbake igjen er ren lykke, sier han.



Vatn forteller God kveld Norge at talkshowet trolig vil bli å se på skjermen i 2024.

– Skulle gjerne hatt Else med videre

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen forteller at NRK hadde planer om et videre samarbeid med Furuseth.

– Hva synes NRK om at Else Kåss Furuseth slutter?

– Det er synd. Vi skulle gjerne hatt Else med videre hos oss. Noe vi også hadde planer om i et videre samarbeid, men hun er blitt bitt av den sterke talkshow-basillen. Der fikk hun et tilbud, og det må vi bare akseptere, sier Halvorsen til TV 2.

Halvorsen forteller at NRK hadde et stort innholdskutt, som gjorde at statskanalen måtte ta ned «Kåss til Kvelds».

– Serien nådde ikke helt de målgruppene som vi hadde sett for oss. Likevel hadde serien mange gode kvaliteter og hun fikk et stort publikum der, sier han.

Underholdningsredaktøren er tydelig på at ingen skal fylle Kåss Furuset sine sko, og at kanalen dermed heller må finne på andre ting fremover.

Nøyaktig hva NRK har på blokka, ønsker Halvorsen ikke å røpe på nåværende tidspunkt.

– Planen er å fortsette med podcasten «Kåss Furuseth», så vi kommer nok til å se henne i gangene fremover litt fortsatt, sier han.

Den kjente komikeren får mange lykkeønskninger på veien og med valget videre.

– Hun er verdens hyggeligste menneske og jeg ønsker henne masse lykke til fremover, sier Halvorsen.

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Kåss Furuseth,