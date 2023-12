Elsa Lystad er død

Lystad har vært en elsket skuespiller i en årrekke, og er særlig kjent for sin fremragende mimikk og at hun klarte å komme med komiske innfallsvinklinger på selv seriøse roller.

– Min mor sovnet stille inn i går kveld, bekrefter sønnen Hallvard Szemes til NRK.

Hun og familien valgte å være åpne om at Lystad hadde demens.

På grunn av sykdommen trakk hun seg tilbake fra arbeidslivet for flere år siden.

Startet med teater

Teaterdebuten hennes kom i 1957 på Falkbergets Teater, hvor hun hadde rollen som Laura Isaksen i «Bør Børson jr.», og turnerte med teateret i over ett år.

Etter dette ble hun ansatt i Det Norske teateret, hvor hun jobbet frem til 1964.

Gjennombruddet kom med revyteateret «Lysthuset», der hun ble hyret inn av blant andre Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr.

Dette teateret ble i sin tid omtalt som nyskapende, mye fordi det var mye improvisasjon med i stykket.

POPULÆR GJENG: «Fredrikssons fabrikk» var en suksess-serie. Kjente skuespillere som Magnus Härenstam, Anne Marie Ottersen, Brit Elisabeth Haagensli, Aud Schønemann, Hege Schøyen, Geir Kvarme, Birgitta Andersson, Nils Vogt, Rolv Wesenlund og Harald Heide-Steen jr. spilte med Elsa Lystad i serien. Foto: Fredrik Naumann/NTB

TV-stjerne

Det første møtet mange nordmenn hadde med Lystad, var likevel gjennom radioteater i regi av NRK, i rollen som ikoniske fru Sløying. Hun har også vært å høre i «Nitimen» på P1.

Hun har som sagt hatt stor suksess på en rekke arenaer, med både teater og radio. En av de mest kjente opptredenene hennes kom i 1990, da hun fikk rollen som Oddveig i komiserien «Fredrikssons fabrikk». I 1994 kom det en film med samme navn.

Gjennom de mange rollene hun har hatt i norsk kulturbransje, har hun også fått en rekke priser. Man kan blant annet nevne æresprisen under Amanda-utdelingen i 2014, Gullruten for beste skuespiller for «Etter karnevalet» og Komiprisens hederspris.

Sist, men ikke minst, må man nevne Kongens fortjenstmedalje i gull for 50 år på scenen.

PRISBELØNNET: Her får hun æresprisen under Amanda-utdelingen i 2014. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Aldri brydd meg



Lystad ble gift i 1961 med den ungarske inspisienten Arpad Szemes. Han døde brått i 1998, men før det rakk de å ha et 38 år langt ekteskap.

I et intervju med Dagbladet sa hun at dette var et tap hun aldri kom til å komme helt over.

– Arpad er en mann å savne. Han ble 64 år. Det tomrommet vil alltid være der. Jeg har aldri brydd meg om andre menn etter jeg ble enke. Jeg har bare savnet Arpad i alle år, sa hun den gang.



Hun etterlater seg en stor familie. Hun hadde tre barn, Hallvard, Sunniva og Christian, som igjen ga henne flere barnebarn.