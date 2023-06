Elliot Page med sjokkavsløring

Omslaget til skuespillerens nye bok. Foto: AP / NTB

Skuespilleren Elliot Page (36), debuterte denne uken som forfatter med selvbiografien «Pageboy».

I 2008 ble skuespilleren oscarnominert i kategorien beste kvinnelige skuespiller for rollen som Juno i filmen med samme navn.

De siste årene har Page vært aktuell med Netflix-suksessen «Umbrella Academy».

Elliot Page er tidligere kjent som Ellen Page. I 2014 fortalte skuespilleren om å være lei av å lyve, og annonserte sin seksuelle legning som lesbisk. I 2020 kom Page ut som trans, og byttet navn til Elliot.

I «Pageboy» kommer det frem en rekke avsløringer om ukjente og hemmelige forhold.



Hemmelig forhold med Kate Mara

Bokens kanskje største avsløring er at han i 2014 hadde et hemmelig forhold med skuespilleren Kate Mara (40), kjent fra Netflix-serien «House of Cards».



Forholdet skal ha oppstått da Page og Mara var på filminnspillingen til «X-Men: Days of Future Past».

«Hun hadde en kjæreste på den tiden, den vakre og talentfulle Max Minghella», skriver Page i boken.

Minghella (37) skal ha støttet Mara for å ha utforsket følelsene hun hadde for Page, ifølge forfatteren.

Page hadde også nettopp kommet ut av skapet, og beskriver det som en tid med utforskning og hjertesorg.

Page sier til People at han og Mara fortsatt er nære, og at hun har lest boken. Denne måneden skal de dukke opp sammen på en bokmesse i Los Angeles.



– Jeg tror kjærligheten og omsorgen vi har for hverandre er sin egne spesielle ting.



Kate Mara og Elliot Page møttes på filminnspillingen til «X-Men: Days of Future Past». Foto: Evan Agostini

«Famous Asshole at a Party»

I det ene kapittelet i «Pageboy» med tittelen «Famous Asshole at a Party», forteller Page om en bursdagsfest han var på i Los Angeles i 2014.

En skuespiller, som han ikke deler navnet til, skal ha sagt til Page: «Du er ikke lesbisk, det finnes ikke. Du er bare redd for menn.»

Deretter skal den ukjente skuespilleren ha sagt: «Jeg skal pule deg for å få deg til å innse at du ikke er lesbisk.»

Noen dager senere møttes Page og skuespilleren på et treningsstudio, hvor han skal ha sagt han ikke hadde noe problemer med skeive.

– Jeg konsekvent deler ikke navnet hans, sier Page, som legger til at flere ved bursdagsfesten skal ha hørt og sett hendelsen.

– Men han kommer til å høre om dette og vite at det er ham.

Hadde sex hele tiden

Page holder ikke tilbake i boka når det kommer til privatlivet.

Han hevder nemlig at han og medskuespiller Olivia Thirlby (36) skal ha begynt å ha sex hele tiden, etter at de hadde en «intens klineøkt» under innspillingen av «Juno».

«Så begynte vi å kline, og da var det gjort... Vi hadde sex hele tiden: på hotellrommet hennes, i tilhengerne våre på jobb, og en gang i et bittelite, privat rom i en restaurant», skriver Page om det angivelige forholdet.

Thirlby har foreløpig ikke kommentert påstandene i boken.

Elliot Page slapp 6. juni selvbiografien «Pageboy». Foto: Evan Agostini

Det hemmelige forholdet til «Ryan»

I boken skriver han også om «Ryan», som han jobbet sammen med under en filminnspilling. Page og «Ryan» skal ha holdt hender i hemmelighet på filmsettet, og latt som om de bare var venner i offentligheten.

Page forteller at de forlot hoteller gjennom forskjellige dører, og turte ikke se på hverandre i offentligheten eller på fester. Flere av vennene til Page skal ikke engang ha visst at han var i et forhold.

– Til syvende og sist tror jeg hun elsket meg. Vi elsket hverandre og det var veldig ekte i boblen vår. Det var fantastisk. Men det å føle seg skjult var altfor vondt. Det lærte meg at jeg ikke skulle gjøre det igjen.