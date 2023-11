Ellevill billettkø for Eurovision 2024

Forhåndsfavoritten Loreen innfridde alle forventninger under årets finale i «Eurovision Song Contest». Med låten «Tattoo» sanket hun til sammen 583 poeng og stakk av med serien for andre gang.

– Det känns galet, det är så overkligt, sa hun til arrangøren etter showet.

Imponerende nok er seiersånden hennes, da hun også tok hjem seieren i 2012 i Baku, med sangen «Euphoria».

Vår egen Alessandra Mele og låten «Queen of Kings» lå helt nede på 17. plass med 52 jurystemmer i årets konkurranse. De europeiske seerne hadde mer sansen for det norske bidraget, og ga Mele 216 poeng. Dermed ble det til slutt en respektabel 5. plass for Norge.



Tirsdag ettermiddag åpnet billettsalget for neste års sangkonkurranse, og billettkøen overrasket nok flere.

Ellevill kø

Klokken 10:00 tirsdag formiddag ble billettene til «Eurovision Song Contest» i Malmö 2024 sluppet – og dersom du drømmer om å se sangkonkurransen live, er du ikke alene.

Over 400.000 over hele verden har stått i kø for å sikre seg billetter til det populære arrangementet, det melder Expressen.

PLASS 417.958: Da Expressen var innom og sjekket billettkøen tidsaldere i dag, falt de på plass 417.958. Foto: Expressen

Expressen skriver om familiefaren Christian Altenius fra Ängelholm, som hadde tenkt å ta med seg familien på showet i Malmö. Altenius fikk bakoversveis da han oppdaget at han sto i køplass 287.000:

– Jeg trodde ikke det skulle bli så vanskelig, sa han til Expressen.

Kamp om spillested

Ikke bare er det rift om billettene, også hvor neste års sangkonkurranse skal finne sted, har det vært knivet om.

Både Göteborg, Stockholm og Malmö konkurrerte alle om å være vertskap for Eurovision etter Loreens seier med «Tattoo».

I sommer meldte SVT at det var Malmö arena, med kapasitet til 15.000 tilskuere, som stakk av med det lengste strået:

– Malmö er en kreativ by med et rikt kulturliv som kan skape en musikkfestival for hele Europa på en bærekraftig måte, ikke minst økonomisk, fordi arena, kommunikasjon og logistikk allerede er på plass, sa SVT-sjef Hanna Stjärne i et pressemelding.

Semifinalene går 7. og 9. mai, og finalen finner sted 11. mai 2024.