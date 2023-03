Ellen Aabol avslører: – Jeg smakte ingenting

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ellen Aabol (22) var uten to essensielle sanser inne på «Camp Kulinaris».

Matinfluenser Ellen Aabol (22) er en av deltakerne i årets sesong av «Camp Kulinaris», som har premiere på Viaplay denne uken.

På besøk hos God kveld Norge kunne influenseren avsløre at hun var uten både smak- og luktesans under kokkekonkurransen.

– Jeg var litt uheldig før jeg dro inn, jeg ble smittet med korona. Jeg mistet all smaks- og luktesans. Jeg fikk helt panikk, forklarer Aabol og påpeker at hun ble smittet i forkant av innspillingen, og var ikke selv smittsom da de dro inn.

– Jeg tenkte at jeg ville få sansene tilbake før innspilling, men det gjorde jeg ikke, forteller hun.

ÅRETS DELTAKERE: Dette er årets «Camp Kulinaris»-deltakere. Foto: Viaplay / Camp Kulinaris

– Frustrerende

22-åringen beskriver det hele som et ekstra stressmoment i en allerede stressende situasjon.

– Det var jo veldig frustrerende for min egen del, fordi det har hele tiden vært et ekstra stressmoment, og jeg hadde den frykten om at: «Herregud, tenk om jeg går ut på grunn av dette». Jeg smakte jo ingenting, forklarer hun.

UTEN SMAK OG LUKT: Ellen Aabol deltok i kokkekonkurransen uten smak- eller luktesans. Foto: Steinar Marthinsen / God kveld Norge

Aabol forteller at hun valgte å holde det hemmelig for de andre deltakerne.

– Jeg så jo på det som en svakhet, at jeg ikke smakte eller luktet noen ting. Jeg kom opp i noen vanskelige situasjoner på grunn av det. Jeg måtte jo si at alt jeg smakte på var godt, ler 22-åringen.

Fikk gode tilbakemeldinger

Til tross for at Aabol var uten de viktige sansene, føler influenseren at hun fikk vist frem sine kokkekunster.

– Jeg føler at jeg har fått vist mye av det jeg kunne, og jeg har jo fått flere gode tilbakemeldinger.

I tillegg til utfordringene knyttet til de to sansene, fikk Aabol prøve ut å lage mat som et lag, noe hun ikke var vant med før deltakelsen.

– Jeg er vant til å jobbe alene, så det å jobbe sammen med andre har vært en erfaring på godt og vondt. Jeg lærte masse om meg selv i prosessen. Vi er mange ulike personligheter og jobber helt forskjellig, samtidig som man har ulike behov.