Eksplosjon under innspilling gjorde Carew nervøs

Fredag er det duket for storslått premiere på den nye «Olsenbanden»-filmen, med Anders Baasmo, John Carew og Elias Holmen Sørensen i hovedrollene.

God kveld Norge fikk møte trioen før kveldens røde løper, og de kan avsløre at de ikke har fått sett filmen selv på en stor skjerm enda.

– Det er for mange unger mellom oss, vi har ikke fått satt sammen kabalen, sier Holmen Sørensen, og får støtte av Baasmo.

– Vi er en bande av småbarnsforeldre, smiler han.

For Carew sin del så fikk han en datter med kjæresten Pernille Juvodden for ett og et halvt år siden.

– Det er jo helt fantastisk. Hun har begynt i barnehagen nå, så det er litt roligere på dagtid. Men det er jo et eventyr å være en del av det, sier den tidligere fotballproffen.

BANDEN: John Carew (t.h.), Anders Baasmo og Elias Holmen Sørensen på pressedagen til ny Olsenbanden-film. Foto: Gorm Kallestad

Respekt for rollen

Alle tre kan fortelle om ærefrykt når de har gått inn i rollene som «Egon», «Benny» og «Kjell».

– Jeg har en veldig stor interesse for de som har gått foran oss, og vår bransjes historie. Både film og teater. Så å stå med bowlerhatt og sigar foran Bodsen, da kjenner man på arven og ansvar, og at man må gjøre det med respekt, forteller Baasmo.

Carew har kjent på det samme i rollen som «Benny».

– Alle nordmenn har et forhold til Olsenbanden, så det er litt skummelt å tre inni i det universet. Men det er en mulighet man kun får én gang i livet, så det har vært fantastisk kult og en stor ære, sier han.

MUNCH: Det er skrikmaleriene som banden er ute etter denne gangen. Foto: Agnete Brun

Nervøs under eksplosjon

Arve Opsahl skal ha sagt at det å til enhver tid patte på en sigar var noe av det mest utfordrende med rollen som «Egon». Arvtager Baasmo nikker annerkjennende.

– Ja.. Nå var det ikke fyr på den hele tiden da, men jeg hadde den i munnen uansett. Det gikk greit, men det var noen scener hvor det ble for mye sigarrøyk i øynene, så vi måtte ta det om igjen, forteller han.

I en av scenene skal Carew og Holmen Sørensen sprenge en bil, det ser Carew tilbake på som noe av det mest utfordrende å spille inn.

– Da var jeg smånervøs i hvert fall. Vi skulle sprenge noe så til de grader, så da kjente jeg på det, ler Carew.

– Hvor langt unna eksplosjonen sto dere?

– Ikke langt nok, sier Holmen Sørensen som spiller Kjell, før han legger til at det var trygt.

– Så det var derfor jeg måtte rope «hengeromper» så mange ganger? Dere var nervøse, ler Baasmo.

Carew rapellerer også i en scene oppover Munchmuseet i tau.

– Jeg kjente litt på det, men jeg var veldig bestemt på å gjøre mine egne stunts.

– Slik som Tom Cruise?

– Ja, litt som Tom Cruise, ler han.

Skal selv i retten

Mens Carew er aktuell som «Benny» så har han selv havnet på kant med lovens lange arm. Carew er tiltalt for forsettlig, grov skattesvik, og risikerer ubetinget fengsel dersom han blir funnet skyldig. Han anklages for å ha undratt 5,4 millioner kroner i årene 2014 til 2019.

Carew har i en pressemelding erkjent at han har betalt for lite skatt, men nekter for tiltalepunktet som handler om forsett.

– Jeg har selsvagt ikke unndratt skatt med viten og vilje.

På fredagens pressetreff øsket han ikke å kommentere den kommende rettsaken, som skal opp i oktober.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Carew til God kveld Norge.

– Det snakker vi ikke om i dag, følger Baasmo opp.

Men det de kan snakke om er at de er klare for flere filmer om «Olsenbanden» dersom de får muligheten.

– Jeg er med jeg hvis jeg blir spurt, sier Holmen Sørensen.

– Jeg og, sier Carew.

Baasmo er litt mer pedagogisk.

– Nå får vi først se hvordan filmen blir mottatt, og se om det er noe å bygge videre på. Men vi hadde det hvert fall veldig gøy sammen, så vi må vel finne på noe mer, ja, sier han.