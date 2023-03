Eksperten er ikke i tvil: – Gir litt ekstra mystikk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at proffdanseren og fotballspilleren ble fotografert sammen på rød løper, har følgerskaren til Helene Spilling økt betraktelig

SATT FYR PÅ ROMANSERYKTENE: Etter at Helene Spilling og Martin Ødegaard ble avbildet mandag 13. mars, har romanseryktene florert. Foto: Christoffer Andersen / NTB og Geir Olsen / NTB

Tirsdag ble det kjent at proffdanser Helene Spilling (26) og Martin Ødegaard (24) var sammen i London, i anledning London Football Awards.

Her ble Ødegaard kåret til Londons beste fotballspiller.

Folk la også merke til at Arsenal-kapteinen hadde med seg Spilling på den røde løperen.

Foreløpig har verken Spilling eller Ødegaard kommentert romanseryktene.

Samboeren hintet videre

Kort tid etter at bildet ble delt i mediene, delte Spillings samboer Birgit Skarstein (34) et eget bilde på Instagram. Der poserer jentene med et Arsenal-skjerf med Ødegaards navn.

– Samboerskapet består, skriver Skarstein på sin Instagram-story.

MULIG HINT: Dette delte Skarstein av seg selv og Spilling på Instagram, kort tid etter bildet av proffdanseren og fotballspilleren ble delt i mediene. Foto: Skjermdump fra Instagram.

Idrettsutøveren ønsker ikke å svare på hvorfor samboerne delte bildet på Instagram.

– Spør Helene om alt som har med overskrifter som angår henne å gjøre, skriver Skarstein i en melding til God kveld Norge.

– Veldig høyt i norsk sammenheng

Romanseryktene ser ut til å tjene proffdanserens sosiale medie-konto.

Under 24 timer etter TV 2 først publiserte bildet av duoen, har Spilling fått nærmere 3000 nye følgere på Instagram.

NYE FØLGERE: Denne grafen viser den dramatiske veksten Spilling har hatt i løpet av den siste måneden. Foto: CrowdTangle

Daglig leder i Areca og sosiale medie-ekspert Ståle Lindblad mener veksten er høy i norsk sammenheng.

– Det er ikke hver dag norske Instagram-brukere får så mange nye følgere, sier han.

– I internasjonal sammenheng er det ikke helt spektakulært, men hvis man ser dette i norsk sammenheng, så er det veldig høyt.

Han tror en god del av Spillings nye følgere kan komme fra internasjonale kontoer.

– Jeg tror nok en god del er Martin Ødegaards følgere. De er nysgjerrige om han har ny kjæreste. Fans av han vil gjerne vite det, og følger da henne for å få se mer av han, sier han.

Dette må hun gjøre for å beholde veksten

Sosiale medie-eksperten tror imidlertid at veksten av nye følgere ikke vil vare for lenge, med mindre Spilling gjør noen aktive valg.

– Et sånt tilfelle som dette går over ganske fort, da følgerne ofte er spontane. Det går over veldig fort med mindre de fortsetter å legge ut bilder, sier han og fortsetter:

– Hvis de fortsetter å date eller være venner, vil de opprettholde hennes synlighet for andre mennesker. Det er bare å kjøre på mens det har nyhetsinteresse.

Lindblad tror også at duoens stillhet bidrar til økt interesse for proffdanseren.

– Det gir det litt ekstra at det er mystikk rundt det. Bildet kom uten noen forklaring eller bakgrunn til situasjonen, sier han.

Lindblad mener én ting er sikkert for at Spilling skal beholde veksten av følgere:

– Hvis hun vil opprettholde det her så er det å fortsette å skape sånne type oppslag, altså fortsett å møte Martin Ødegaard.