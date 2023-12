Ekspert om trend: – Kan få mindre dårlig kroppsfett

Kulden har for alvor inntruffet landet, noe som fører til at mange trekker inn i varmen.

Likevel har vi de siste årene sett at flere velger å trosse kulden, for å bade.

Blant dem er TV-profilene Samantha Skogrand (34), Cathrine Fossum (46) og Hedvig Sophie Glestad (31).

– Alltid en positiv opplevelse

Programleder og TV 2-profil Cathrine Fossum har drevet med isbading i elleve år.



– Det er alltid en positiv opplevelse for meg og en inngangsport til en god følelse. For meg er det mindfulness, sier hun til God kveld Norge.



Fossum har blitt så glad i å bade i det kjølige vannet, at hun alltid har med seg temperaturmåler, slik at hun kan ta en dukkert når som helst.

– Mitt «must have» i vesken er en temperaturmåler. Jeg er jo en skikkelig nørd. Jeg liker å bade uten at jeg har planlagt det, bare sånn «nei, nå tar jeg meg et bad». Så bader jeg bare i trusa, så får jeg heller gå kommando etterpå, ler hun.

Programlederen forteller at hun bader så ofte hun kan og at det ikke går lenger enn to uker i mellom.

– Jeg synes det er deilig å ta det litt som det kommer. Noen ganger gjør jeg det fem ganger i løpet av en uke, så jeg bader ganske ofte.

Hun understreker at hun aldri setter seg mål om hvor lenge hun skal være i vannet.

– Jeg tenker man må lytte til sin egen kropp og kjenne hva som er passe. Jeg synes ikke det skal være sånn at du har pushet deg altfor mye, det tror jeg ikke er noe lurt.



– Trodde det skulle være ren tortur

Fossum forteller at hun har fått flere andre til bli med på trenden. En av de som har latt seg fascinere er radiovert Samantha Skogrand.

Den tidligere sportsankeren forteller at hun ble «lurt» av kolleger i P4, til å teste det ut sammen med Fossum.

– Jeg trodde det skulle være ren tortur, men det var helt magisk. Vi gikk ut fra stranden og sto ute i vannet i flere minutter. Med en gang jeg fikk kontroll på pusten, så fant jeg roen, sier hun til God kveld Norge.

– Det hjalp selvfølgelig at jeg måtte tøffe meg overfor Cathrine. Jeg kunne ikke være noe dårligere enn henne, legger hun til.



Nå benytter Skogrand seg av badstue mellom slagene.

– Det er en kombinasjon av ro og energi. Jeg finner roen i badstu og får energi av det kalde vannet og badingen. Etterpå sitter man igjen med en veldig god følelse, forteller hun.

Radioverten forteller at hun ikke har vært bekymret for at isbadingen skal være farlig.

– Nå har jeg generelt god helse og jeg bader som regel sammen med noen.

Likevel er det én ting som den siste tiden har fanget oppmerksomheten hennes.



– For et par dager siden sendte Aftenposten ut et nyhetsvarsel om dykkere som fant fire meter lange brennmaneter i Oslofjorden og de ba vinterbadere om å være forsiktige, sier hun.

– Får et kick



Hedvig Sophie Glestad, kjent fra TV 2-programmet «Alle elsker David», har isbadet i ett år.

– Jeg ble med en venn en mandagsmorgen, så ble jeg fort bitt av basillen.

Det hele fortsatte som et nyttårsforsett.

– Så gjorde det typ fem ganger i uken i 1,5 måned. Jeg var litt i en «new year new me»-fase, hvor jeg la om vanene mine litt. Så dette var min lille «challenge».

Glestad har vært åpen om at hun har ADHD og forteller at isbadingen har god virkning på kroppen.

– Jeg får et kick av det! De sier det spesielt er bra for de med ADHD, det øker dopaminnivået og er en superdigg start (eller slutt) på dagen.

I motsetning til Fossum, setter Glestad seg mål om hvor lenge hun klarer å være i vannet.

– Det lengste jeg har klart er seks minutter.

– Ellers er det jo masse helsefordeler, men jeg må innrømme at jeg gjør det mest fordi jeg syntes det er gøy, jeg får et kick, mestringsfølelse i vannet og litt meditasjon-«feels» i badstuen.

Forskning har gitt ulike resultater

Øyvind Senstad Andersen er kardiolog hos Aleris og har tatt doktorgrad i hjertesvikt ved Rikshospitalet.



Han forteller at forskningen på isbading har gitt ulike resultater.

Andersen forklarer at det er stilt spørsmål til hvordan disse studiene er lagt opp, og at det derfor fortsatt er mye som er usikkert.

– Det tyder imidlertid på at isbading kan redusere risikoen for å utvikle diabetes.

– Samtidig tyder studier på at man kan få mindre dårlig kroppsfett (hvitt fett) og mer gunstig kroppsfett (brunt fett). Begge disse effektene kan på sikt bidra til å redusere sannsynligheten for å få hjerte- og karsykdom, forteller han.

KARDIOLOG: Øyvind Senstad Andersen er kardiolog hos Aleris. Foto: Aleris

I tillegg til det sier Andersen at studier viser at isbading har gunstig effekt på mental helse, som depresjon og angst. Det skal også ha god virkning på revmatisme og fibromyalgi.

Likevel understreker kardiologen at mange av disse tilstandene er vanskelig å «måle» effekten til i en studie.

– Så langt har forskerne derfor konkludert med at det er vanskelig å si noe om den helsemessige effekten av isbading.

Noen bør være forsiktige

Andersen mener at noen bør være forsiktig med å kaste seg ut i det iskalde vannet.

– Sjokket av det kalde vannet kan være en påkjenning for kroppen. Generelt frarådes derfor personer med hjertesykdom å isbade, eller i hvert fall å konferere med legen før de gjør det.



Grunnen til det, er at isbading kan gi hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser hvis man allerede er disponert for det, forklarer Andersen.

Kardiologen advarer også mot å bade alene.

– Sjokket av det kalde vannet kan gjøre at man besvimer. Studier har også vist at man kan få det som kalles «broken heart syndrome» av isbading.

– Det er på grunn av at sjokket av det kalde vannet kan bli et sjokk for hjertet på samme måte som en psykisk reaksjon. For eksempel på grunn av dødsfall i familien eller kjærlighetssorg.

Isbading kan også føre til hypotermi, som vil si nedsatt kroppstemperatur, som hvis det blir alvorlig, kan være farlig. Dette gjelder spesielt hvis man er for lenge i vannet.

Spesialisten konkluderer likevel med at det er trygt for friske personer å isbade, selv om forskningen ikke er helt entydig.

– Som allerede beskrevet er det litt omdiskutert om det har gunstige helsemessige konsekvenser.



– For personer som har glede av isbading og der det ikke er helsemessige grunner til å unngå det, er den positive opplevelsen med isbading i seg selv en god grunn til å gjøre det, avslutter han.