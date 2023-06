Ekspert om Prins Harrys søksmål: – Et brudd med tradisjonen

I et historisk søksmål mot britiske mediehus, møtte Prins Harry (38) i høyesterett tirsdag, etter han ikke møtte opp mandag.



Han og flere parter har saksøkt Mirror Group Newspaper, som står bak avisene Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

I søksmålet står det at Prins Harry hevder at avisene har misbrukt privat informasjon, via telefonhacking.

Dette skal han ha bevis for gjennom artikler som er skrevet og publisert mellom 1996 og 2011.



MGN nekter for at de har gjort noe ulovlig, og mener at bevisene til Prins Harry og de andre partene ikke er tilstrekkelig.

Klokken 10:40 i dag ankom han retten i London.

Prins Harry som gallionsfigur

Historiker og TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen forteller at det er første gang en høytstående britisk kongelig setter sin fot i en rettssal på over 130 år.

Videre forteller han at grunnen til at en slik sak havner i retten handler om rollen Prins Harry har påtatt seg selv med å prøve å reformere hele den britiske pressen.

– Det skal også sies at det ikke bare er Prins Harry, men han og 100 til som har saksøkt MGN for noe som skal ha pågått i 20 år, fra 1991 til 2011. Så det er jo ikke bare Prins Harry, men det er jo han som blir gallionsfigur i dette søksmålet, sier Schulsrud-Hansen til TV 2 Nyhetene.

– Det blir Prins Harry det kommer til å gå mest utover også, hvis dette ikke går gjennom.

Schulsrud-Hansen forteller at han oppfatter det som at folket er veldig mettet av Prins Harry og Hertuginne Meghan og mener flere spør seg selv:

– Hvorfor fortsetter de nå? Hva er grunnen til det? Hvis de ikke vil ha den medieoppmerksomheten, hvorfor ikke bare trekke seg stille tilbake?

Paralleller mellom prinsesse Märtha Louise og Prins Harry

Til God kveld Norge sier kongehuseksperten at norsk og britisk presse er to helt forskjellige verdener:

– Hva er norsk tabloid presse på en måte? Det er langt fra det samme som britisk.

– Skal vi være veldig generaliserende, så er norsk tabloid presse at en kjendis har blitt gravid eller at katta har stryket med.

Videre trekker han fram paralleller mellom vår norske prinsesse Märtha Louise og Prins Harry:

– Prinsesse Märtha Louise har jo prøvd å ta opp den kampen i Norge, ut ifra det norske perspektivet. Jeg tror at hun har større nedslagskraft i Norge, enn Prins Harry har i Storbritannia, sier Schulsrud-Hansen

– Hvis Prins Harry ikke får gjennomgang denne gangen heller bør han prøve å leve et stille og rolig liv i California, forteller han til God kveld Norge.

Tror du dette kan slå tilbake mot det britiske kongehuset?

– Nei, de sitter stille i båten og venter til bølgene har lagt seg.

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, historiker og TV 2s kongehusekspert Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dette er det virkelige oppgjøret



Medieadvokat Jonathan Coad, som er til stede under rettssaken, har uttalt seg om dekningen rettssaken har fått, til Sky News:

– En av de ekstraordinære tingene er … Jeg vet ikke om du sjekket telefonen din i morges, men det står ingenting om gårsdagens hendelser i The Sun. Det står ingenting om gårsdagens hendelser i Mirror.

– Du kan se hvordan tabloidene «ganger» seg opp mot Harry. Dette er det virkelige oppgjøret.

Newsweeks kongelige korrespondent Jack Royston sier til Sky News at dagens avhør kan være vanskelig for Prins Harry:

– Han setter seg selv i et rom med advokater som representerer det han ser på som en av avisene som bidro til morens død.



Ikke hverdagskost med prins i vitneboksen

Jon Wessel Aas, advokat ved Lund & Co og møterett for Høyesterett forteller til God kveld Norge at det ikke i vestlige demokratier er hverdagskost at kongelige bruker rettsapparatet mot pressen. Men det har skjedd, også i nyere tid.



Wessel-Aas trekker fram at det i Norge har det ikke skjedd hittil, men kongefamilien i Norge har i nyere tid inngitt PFU-klage og fått medhold (mot Se og Hør, i 2013).

Jon Wessel-Aas, advokat ved Lund & co, og mhar møterett for Høyesterett. Foto: Erlend Aas

Wessel-Aas forteller at flere journalister er tidligere straffet for det Prins Harry saksøker MGN for, men at spørsmålet nå handler om ledelsen i konsernet var kjent med, og aksepterte metodene til staben.

– Disse sakene dreier seg om en presse som går mye lenger enn hva norsk presse noensinne har gjort med hensyn til metodebruk og invadering av privatliv.

– Det er rettslig sett ingen tvil om at også kongelige i prinsippet har krav på vern av sitt privatliv. Det er slått fast av EMD i sakene om prinsesse Caroline. Samtidig er det i det britiske kongehuset ikke tradisjon for slike søksmål. Det fremstår som om det britiske kongehusets holdning har vært at man ikke vil «senke seg» ned på et slikt «borgerlig» nivå som å bruke domstolene. Slik sett er jo Harrys valg et brudd med den tradisjonen, forteller Wessel-Aas til God kveld Norge.

Avslutningsvis trekker Wessel-Aas fram at det vil bli vanskeligere for monarkier å opprettholde sin «opphøyde» status, dersom de samtidig benytter seg av alminnelige sivile rettigheter når det passer dem, uansett hvor kurant slike søksmål måtte være, rettslig sett.