Ekspert om festivalmoten: – Årets «must have»

Coachella-festivaler er i gang for fullt og publikum er samlet i den amerikanske ørkenen for fest og musikk.

Festivalen utenfor Palm Springs er kjent for å trekke til seg store stjerner, i gjennomførte antrekk. Her kan det virke som antrekkene er vel så viktig som musikken.

God kveld Norge har samlet en del av kjendisene antrekk fra den første Coachella-helgen.

I tillegg til det har vi vært i kontakt med moteekspert, Marianne Jemtegård, som gir deg sine beste tips for årets festivalsesong.

Gull og glitter

Sabrina Carpenter (24) hadde på seg flere antrekk gjennom sin opptreden.

STRÅLTE: Sabrina Carpenter strålte på scenen under sin opptreden. Foto: VALERIE MACON

Nonsense-sangeren rocket blant annet scenen i et kort skjørt, en glitrende topp og en gulljakke.

Halloween- eller festivaldronning?

Supermodell Heidi Klum (50) har også danset i Palm Springs-ørkenen i helgen.

Klum er kanskje best kjent for sine spektakulære Halloween-antrekk, men skuffer ikke heller i ørkenen.

Modellen har postet flere innlegg fra festivalhelgen, i ulike antrekk.

Kledd i lue og pels

Artistparet, Rihanna (36) og A$AP Rocky (35), så ut til å være kledd for langt varmere klima enn ørkenen i Palm Springs.

Rapperen er blant annet kledd i lue, og hans utkårede i det som ser ut som en pelskåpe.

Rihanna and Asap Rocky 😍❤️ pic.twitter.com/GE5LukLkRa — OLAMIDE 🌸💖 (@Olamide0fficial) April 14, 2024

«Neon Raver Barbie»

Modell og skuespiller, Paris Hilton (43), er ikke ukjent for Coachella-ørkenen. Hun dukker nemlig opp år etter år og overrasker i nye, kreative antrekk.

I år har hun blant annet gått for et neon-antrekk, som hun selv beskriver som «Neon Raver Barbie».

Farget håret blått

Skuespiller Megan Fox (37) har farget håret blått for anledningen.

Den nye hårfargen har hun matchet med cowboyhatt, hvit singlet, jeansshorts og skinnjakke. I tillegg til det har hun gått for lårhøye boots.

Komfortable antrekk

Rapper Tyga (34) har delt flere bilder av sine festivalantrekk fra den første Coachella-helgen.

Det kan se ut som artisten har valgt å gå for en rekke komfortable antrekk, med baggy jeans og hettegensere.

Delt flere bilder fra festivalen

Et av antrekkene skuespiller, Emma Roberts (33), har delt på Instagram, består av en rutete kjole.

Hun har også delt et bilde av seg selv ikledd en blå kjole og cowboyboots. Det kan se ut som skuespillerinnen har valgt å kjøre på med nokså enkle festivalantrekk i år.

Moteekspertens beste festivaltips

Moteekspert Marianne Jemtegård ser klare trender i årets festivalmote, spesielt under Coachella.

– Coachella er som alltid premissleverende når det kommer til festivalmote både i USA og Europa, og etter en av to helger unnagjort, er det ingen tvil om at to B-er, nemlig Beyoncé og Barbie, begge er blant de største trendsetterne.

MOTEEKSPERT: Moteekspert Marianne Jemtegård ser flere trender i årets festivalmote. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Videre forteller Jemtegård at det er mye neonrosa, glitter, strass og frynser på festivalmoten i år.

– Gjennomskinnelige eller heklede stoffer med swarovski-bikinier under, knehøye og chunky nittitallsboots og sneakers, og matchende retro og nærmest raske briller, sier hun og fortsetter:

– Og så har vi western-core som anført av Beyoncé betyr små, snuppekorte præriekjoler i blomstermønster, pasteller eller rutestoff, sammen med cowboyboots, chaps, cowboyhatter, avklipte jeansshorts og frynser på vester og jakker.

Rosa cowboyhatter og sølvfrynser

I tillegg til det ser man kombinasjonen av de to trendene.

– Rosa cowboyhatter med sølvfrynser, neon rosa boots, fluoriserende hotpants og strategisk plasserte westernstjerner på brystet.



Selv om mesteparten av de ekstreme Coachella-antrekkene blir sett på folk som lever av oppmerksomhet, enten det er Instagram-modeller eller Paris Hilton, er Jamtegård overbevist om at vi vil kunne se mye av den samme stilen på norske festivaler i sommer.

– Relanseringen av nittitalls- og tidlig 2000-talls rave, med crop tops, neon, shimmer, bikinier under små heklede minikjoler kombinert med klumpete boots. Alt dette kommer nok definitivt til å friste kamerasugne festivalgjester, sier hun.

Årets festival «must have»



Mye av det samme vil man kunne se hos det mannlige kjønn, nemlig at moten er inspirert av 2000-tallet.

– For gutta ser vi veldig mye av de store lagskjortene fra ulike amerikanske idretter, som jo også var super hett på begynnelsen av 2000-tallet.



– Hva vil du si blir årets festival «must haves»?

– Årets festival «must have» tror jeg blir cowboybootsen, sports-jersey-toppen, 90-tallsbriller, og alt som er omtrent så gjennomsiktig som en 20 denier strømpebukse.