Eksmannen uttaler seg om bruddet uken etter graviditeten ble avslørt

GRAVID: Influenseren Molly Rustas er gravid med baby nummer to. Foto: IVARSSON JERKER/Aftonbladet

Først kom nyheten om bruddet, så ble det kjent at eksparet ventet barn nummer to. Nå snakker Ross Andrew Paquett ut om situasjonen.

For to uker siden fortalte den svenske influenseren Molly Rustas (29) at hun og forloveden Ross Andrew Paquett (39) hadde valgt å gå hver til sitt.

Influenseren fortalte om bruddet til sine over 200.000 Instagram-følgere 1. august, og skrev at «livet ikke alltid blir slik man hadde forestilt seg».

En uke etterpå kom gladnyheten om at Rustas var gravid med sitt andre barn, med Paquett som barnefar.

Nyheten delte 29-åringen i en Instagram-video med sin ett år gamle sønn, hvor hun ytrer glede over at han skal bli storebror.

I kommentarfeltet til influenseren lot ikke ivrige fans seg vente før de spurte om paret hadde funnet tonen igjen.

Etter Rustas delte nyheten om baby nummer to, har det vært relativt stille fra Paquetts side.

«Hvert brudd er en trist historie, jeg vil alltid være fylt med takknemlighet for alle minnene og kjærligheten vi delte,» skrev han den gang.

I et intervju med Hänt uttaler han seg om bruddet og babynyheten igjen.

– Jeg vil for det meste være hjemme hos oss i Spania neste måned, spesielt på bursdagen min. Jeg er i Stockholm denne uken, etter å ha vært borte i 2 uker, forteller Paquett.

På spørsmål om Paquett kommer til å møte sønnen, svarer han «Ja selvfølgelig, når ting har roet seg», før han fortsetter:

– Dessverre er det uheldig siden jeg ikke kan møtes hver dag på grunn av restriksjoner fra begge sider.

Paquett bekrefter også at han kommer til å bli værende i Sverige for sine to barn:

– Ja visst, vi hadde bygget et liv som inkluderer Sverige, og jeg er sikker på at jeg fortsatt vil få det til å fungere med eller uten Molly, sier han.

Til slutt forteller Paquett at han ser på situasjonen mellom ham og Rustas som «komplisert»:

– Jeg synes vi burde ha fokusert mer på hverandre og skape den beste familien før denne avgjørelsen. Men vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste fremover.