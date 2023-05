Ekin-Su Cülcüloğlu: – Jeg har ingen venner

«Love Island UK»-profil Ekin-Su Cülcüloğlu (28) hevder hun har mistet nesten alle vennene hun hadde før hun deltok på det populære datingprogrammet.

I et intervju med Cosmopolitan UK forteller Cülcüloğlu at hun har funnet det vanskelig å stole på folk etter deltakelsen.

– Jeg har mistet hver venn jeg hadde. Jeg har ingen venner. Jeg har én venn og det er det. Dessverre, med berømmelsen, ser du de virkelige sidene til folk, forteller hun.

– Måtte slette folk fra livet



TV-stjernen vant «Love Island» i 2022 sammen med Davide Sanclimenti, som hun fortsatt er i et forhold med. Paret var populære på meningsmålingene, og fikk 63,7 prosent av de offentlige stemmene.

Etter at de gikk seirende ut fra villaen, har Cülcüloğlu kjent på at flere har ønsket å være hennes venn på grunn av kjendisstatusen hun fikk etter deltakelsen.

– Det er en vanskelig bransje å stole på. Jeg har faktisk ikke venner igjen. Å selge historier til mediene er ikke veldig hyggelig. Jeg ville ikke gjort det mot noen. Da jeg kom ut av villaen måtte jeg slette folk fra livet mitt. Det var folk jeg hadde kjent i ti år.

Videre sier Cülcüloğlu at hun er lykkeligere på denne måten.

– Noen ganger er det best å holde kretsen din liten, og du trenger ikke alltid venner. Så lenge du vet hvem du er, er det greit.

Slet med psyken

Cülcüloğlu avslører videre i intervjuet at hun slet med psyken da hun konkurrerte i programmet «Dancing On Ice» tidligere i år, og at hun måtte late som alt var bra.

– Det har vært ting i livet mitt som jeg ikke kan nevne nå, som har påvirket min mentale helse en stund. Jeg måtte fortsette å smile og late som alt var bra.



TV-profilen forteller at hun fant arbeidsforpliktelsene «mentalt utslitende». Etter innspillingen dro hun til Maldivene med Sanclimenti for å få en pust i bakken og for å glemme «tingene på nettet».

– Dette var under «Dancing On Ice», da det var ting i bakgrunnen – ikke forholdsrelatert, men arbeidsrelaterte ting som var veldig vanskelige.