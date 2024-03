Eivor Øvrebø er død

Eivor Øvrebø, Team Models-leder og kjent som en bauta i norsk motebransje, er død. Hun ble 77 år gammel.

Øvrebø døde mandag, skriver Team Models på Instagram onsdag, ifølge Dagbladet.

Team Models er et av Norges største modellbyråer, og Øvrebø har i løpet av sin lange karriere oppdaget og løftet flere nordmenn ut i den internasjonale moteverdenen.

Hun ledet Team Models fra 1971.

– Hennes kontinuerlige lidenskap for trivselen til ansatte og modellbarn, samt etableringen av et sunt motemarked vil være en del av arven som vil leve videre, skriver Team Models på Instagram.

Modellbyrået opplyser om at begravelsen vil finne sted torsdag 21. mars klokken 14.00, i Frogner kirke.

– Og i ekte Eivors ånd ønsker vi alle velkommen inn på kontoret for en prat og en latter, og vi ønsker modeller og kunder velkommen til å bli med oss for å feire hennes liv og arv, skriver de videre.

KKs moteredaktør, Ida Elise Eide Einarsdóttir, forteller til KK, at Øvrebø var hele Norges «modellmamma».

– En som sa det som det var. Rett fra levra. Selv om det kanskje ikke alltid var like populært.

Stylist Erlend Elias Bragstad (41), viser sin støtte i kommentarfeltet.

«Takknemlig for at jeg fikk bli kjent med den tøffeste, råeste og mest rettferdige dama i bransjen. Hvil i fred».

Øvrebø ble født i 1946 på Karmøy, hvor hun også vokste opp.