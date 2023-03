Ed Sheerans kone diagnostisert med kreft under svangerskap

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den populære artisten sto for retten, mottok kreftbeskjed og opplevde dødsfall i nær krets i løpet av én måned.

Ed Sheeran (32) åpner opp om depresjon og konas kreftdiagnose i et nytt innlegg på Instagram.

– Jeg hadde jobbet med Subtract i et tiår, prøvd å forme det perfekte akustiske albumet, skrevet og spilt inn hundrevis av sanger med en klar visjon om hva jeg trodde det skulle være, begynner han innlegget med.

Sheeran snakker om sitt nye album, «Subtract», som han i samme innlegg avslører har slippdato den 5. mai 2023.

Kunne ikke behandles før etter fødsel

Han forteller videre at en rekke hendelser i begynnelsen av 2022 endret livet hans, hans mentale helse, og til slutt måten han så musikk og kunst på.

– Å skrive sanger er min terapi. Det hjelper meg å forstå følelsene mine. Jeg skrev uten å tenke på hva sangene ville være, jeg skrev bare det som ramlet ut. Og på litt over en uke byttet jeg ut et tiårs arbeid med mine dypeste, mørkeste tanker, skriver musikeren.

32-åringen forteller at hans gravide kone fikk beskjed om at hun hadde en svulst, og at denne ikke kunne behandles før etter fødselen.

I tillegg døde hans bestevenn, Jamal, plutselig. Han beskriver kompisen som en bror i innlegget.

Gjenspeiling av den tunge perioden

Alt dette skjedde i løpet av en måned, hvor han i tillegg sto for retten og forsvarte sin integritet og karriere som låtskriver, etter å ha blitt beskyldt for plagiat.

– Jeg gikk i spiral gjennom frykt, depresjon og angst. Jeg følte at jeg druknet - jeg hadde hodet under overflaten, så opp, men klarte ikke å bryte gjennom etter luft, skriver Sheeran om den tunge perioden.

PRISVINNENDE: Ed Sheeran er en prisvinnende britisk artist. Her tar han imot prisen for årets låtskriver under Brit Awards i 2022. Foto: PETER CZIBORRA

– Som kunstner følte jeg ikke at jeg på en troverdig måte kunne sette et arbeid inn i verden som ikke nøyaktig representerte hvor jeg er og hvordan jeg trenger å uttrykke meg på dette tidspunktet i livet mitt.

Han skriver videre at albumet «Subtract» er en gjenspeiling av hvordan livet hans var i denne perioden.

– Det åpner falluken inn i sjelen min. For første gang prøver jeg ikke å lage et album folk vil like, jeg legger bare ut noe som er ærlig og sant til der jeg er i mitt voksne liv. Dette er februars dagbokoppføring og min måte å forstå det på. Dette er Subtract, avslutter han innlegget med.

Giftet seg i all hemmelighet

Ifølge flere amerikanske medier har Sheeran og kona Cherry Seaburn (30) kjent hverandre siden de var 11 år gamle, men mistet kontakten etter at de var ferdige på skolen.

I 2015 møttes de igjen og begynte å date kort tid etter. I 2017 fridde Sheeran til Seaburn, før de giftet seg i all hemmelighet året etter.

Sammen har de to døtre - Lyra Antarctica (2) og Jupiter (født i mai 2022).