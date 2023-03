Ed Sheeran snakker ut om spiseforstyrrelser

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den britiske artisten forteller at han sammenlignet seg selv med andre mannlige musikere, og avslører at hans egne spiseforstyrrelser ble trigget av en annen stjernes biografi.

UKOMFORTABELT: Ed Sheeran forteller at han synes det er ukomfortabelt å snakke om spiseproblematikken, men velger å gjøre det fordi i håp om å kunne være til hjelp for andre. Foto: Jamie McCarthy

Tidligere i mars åpnet Ed Sheeran (32) opp om den tunge perioden han sto i, da han i begynnelsen av 2022 sto for retten, mottok kreftbeskjed og opplevde dødsfall i nær krets i løpet av én måned.

Nå snakker den populære artisten ut om sine tidligere kamper relatert til selvbilde og spiseforstyrrelser i et nytt intervju med magasinet Rolling Stone.

– Jeg tilbrakte så lang tid med folk som lo av meg fordi jeg lagde musikk, innrømmer artisten om veien til berømmelsen.

Selv tror han at dette fremdeles er en del av drivkraften hans, og legger ikke skjul på at han fremdeles har behov for å bevise noe overfor seg selv.

Synes det er ukomfortabelt å snakke om

32-åringen forteller til magasinet at han tidlig i sin karriere ofte sammenlignet seg med andre mannlige artister, noe som fikk ham til å se på seg selv annerledes.

– Jeg er selvbevisst uansett, men du kommer inn i en bransje der du blir sammenlignet med alle andre popstjerner. Jeg kom midt inn i den «One Direction»-bølgen, sier han og legger til at han blant annet begynte å stille seg selv spørsmål rundt hvorfor han ikke hadde synlige magemuskler.

PRISVINNER: Ed Sheeran har vunnet flere gjeve priser opp gjennom årene. Her mottar han prisen for årets låtskriver under Brit Awards 2022. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

– Så lager du musikk med Justin Bieber og Shawn Mendes, og alle disse menneskene har fantastiske figurer. Og jeg var alltid sånn: «Hvorfor er jeg så... feit?», sier Sheeran om de vonde tankene.

Artisten forklarer at situasjonen på et tidspunkt eskalerte og resulterte i at han utviklet en spiseforstyrrelse.

Han minnes å ha hentet inspirasjon fra biografien til Elton John, hvor stjernen avslørte at han tidligere hadde slitt med bulimi.

– Så jeg fant meg selv i å gjøre det Elton snakker om i boken sin, fortsatte Sheeran.

32-åringen innrømmer til magasinet at han synes spiseproblematikken er ukomfortabelt å snakke om, men understreker at han likevel gjør det, fordi han skjønner viktigheten av å snakke om det.

– Fordi så mange mennesker gjør det samme og skjuler det, de også.

Sheeran forteller at han fortsatt har et spiseproblem, men at han nå har blitt flinkere til å ta med seg all energien fra maten på trening.

– Jeg er en skikkelig overspiser. Men nå er jeg nok i større grad en overstadig mosjonist, utdyper han.

– Føler jeg ville blitt gal

I oktober gjestet Sheeran radiokanalen SiriusXM, der han fortalte at det var bra for hans mentale helse at han spiste favorittmaten sin, så lenge han opprettholdt formen ved hjelp av trening.

– Dersom du spiser mat du virkelig vil spise, i tillegg til å trene og ser ut omtrent som du vil, da er det en god balanse.

– Så jeg spiser, og jeg elsker «fast food». Jeg elsker karri. Jeg elsker å drikke fin vin. Jeg elsker alle de tingene som ville vært dårlig for deg, dersom man ikke trente i tillegg. Men jeg føler jeg ville blitt gal om jeg skulle unngått karbohydrater hele tiden, sa han til radiokanalen.

32-åringen sa seg deretter enig med radioverten Nicole Ryan i at «grunnen til at jeg trener er at jeg kan spise og drikke hva jeg vil».

– Og det er en veldig sunn måte å være på. Det handler om balanse. Som om du kan ha en skitten burger en gang i uken hvis du vil, og du kan spise is hver dag hvis du ønsker det. Det handler bare om balanse, avsluttet Sheeran.