Ed Sheeran avslører - har gravplass i hagen

Artist Ed Sheeran (32) kunne i et intervju med GQ avsløre at han har en nokså spesiell tilstelning i hagen sin.

Stjernen forteller nemlig at han har en gravplass lokalisert på han og familiens eiendom i England.

Sheeran forklarer i intervjuet at det er et kapell. Begrunnelsen for å ha gravplassen i hagen er fordi mange av menneskene i livet hans som har gått bort har blitt kremert, og han ville ha et sted for dem.

Gravd et hull i bakken

Artisten legger ikke skjul på at det har kommet reaksjoner på det hele.

– Det er et hull som er gravd i bakken med litt stein over, så når dagen kommer og jeg går bort, får jeg ligge der. Folk synes det er veldig rart og veldig sykt, men jeg har hatt venner som har dødd plutselig og ingen vet hva de skal gjøre, forteller han.

Sheeran forklarer at det også vil kunne være et sted der 1han og kona Cherry Seaborns to døtre kan besøke dem når de dør. Han har ikke oppgitt hvor mange personer det er plass til å gravlegge under kapellet.

Området er ikke kun for døden, paret har nemlig hatt venner som har giftet seg der.



Reaksjoner fra naboene

Den Grammy-vinnende artisten presisterer at det ikke er en krypt, som naboer tildigere har rapportert til Vanity Fair.



Det var i 2022 det først ble klart at artisten hadde søkt om å få bygge et kapell på sin 16 mål store eiendom i Framlingham. I søknaden ble kapellet beskrevet som «et privat tilfluktssted for kontemplasjon og bønn».

Dette fikk flere av sangerens naboer til å reagere. The New York Post var i tale med en av hans naboer som var tydelig misfornøyd med planen.

– Er kjendiser så løsrevet fra virkeligheten at alle deres levende åndedrag, og nå til og med dødshandlingen er atskilt fra resten av oss?, sa en kvinnelig nabo til magasinet i februar 2022.