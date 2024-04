EBU bekymret etter dødstrusler

Forberedelsene til Eurovision Song Contest 2024 har vært preget av uro og trusler, med kontrovers rundt Isreals deltakelse i sangkonkurransen.

Årets arrangement, som skal finne sted i Malmö 11. mai, har blitt overskygget av krav om å utestenge Israel på grunn av konflikten i Gaza.



Nå rapporteres det at Eden Golan (20), som representerer Israel, har mottatt drapstrusler grunnet deltakelsen.



Det gjør arrangørene European Broadcasting Union (EBU) bekymret.

Økt sikkerhet

Den 20 år gamle sangeren har mottatt flere direkte hatmeldinger på hennes Instagram-konto, ifølge kilder til kjendisnettstedet Walla Celebs, gjengitt av BBC.

Ifølge Jerusalem Post vil sangeren ankomme Malmö med «tre ganger» det vanlige antallet sikkerhetsvakter.

I en uttalelse har EBU uttrykt sin bekymring over den økte spenningen rundt årets konkurranse. Samtidig som de fordømte enhver form for hatefulle meldinger rettet mot deltakende artister.

«Selv om vi på det sterkeste støtter ytringsfrihet og retten til å uttrykke meninger i et demokratisk samfunn, motsetter vi oss sterkt enhver form for overgrep på nettet, hatefulle ytringer eller trakassering rettet mot våre artister eller noen enkeltpersoner tilknyttet konkurransen,» skriver EBU i en uttalelse.

Står fast på bestemmelsen

Israels deltakelse har skapt mange reaksjoner, og svensk politi forbereder seg på flere protester i Malmö, ifølge Graffa.

Blant annet har over 4000 nordiske artister samlet seg for å fronte et opprop som krever utestengelse av Israel i Eurovision.

Som et svar på denne oppfordringen har Gåte og åtte andre artister som representerer landet sitt i sangkonkurransen, delt en felles uttalelse om krigen.

– I lys av den nåværende situasjonen i de okkuperte palestinske områdene, og spesielt i Gaza, og i Israel, er vi ikke komfortable med å være stille. Det er viktig for oss å stå i solidaritet med de undertrykte og kommunisere vårt ønske om fred, heter det i uttalelsen.

Til tross for oppfordringer om å suspendere Israel fra konkurransen, har arrangørene fastholdt at Eurovision ikke er en politisk arena, men en feiring av musikk og kultur.

Imidlertid har EBU pålagt Israel å endre teksten i Golans sang «October Rain», etter å ha bestemt at den originale versjonen var for politisk.



Sangen har blitt skrevet om totalt tre ganger og siste versjon er godkjent for deltakelse i sangkonkurransen.

De to tidligere versjonene, «October Rain» og «Dance forever», ble stoppet av EBU da de ble oppfattet til å ha et politisk motiv etter krigen brøt ut 7. oktober i fjor.