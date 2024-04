Dutty Diors mamma etter dødsfallet: – Finnes ikke ord

Artisten ble bare 27 år gammel. Nå takker moren for meldingene folk har sendt.

Søndag ble det kjent at Kristoffer Castin Åman (27), kjent som Dutty Dior, er død.

Siden har musikermiljøet i Norge delt sine minneord på egne plattformer og medier.

– Det finnes ikke ord for hvordan vi har det, sier hans mor Gudny Åman (52) til VG.

Hun sier hun setter pris på de mange meldingene hun har mottatt.

– Selv om jeg ikke har ork til å svare på alle, skriver Åman i en SMS til avisen.



Mandag ettermiddag kommer Knut Einar Nandrup, fungerende leder av avsnitt for mistenkelige dødsfall ved felles enhet for etterretning og etterforskning, med en uttalelse til Dagbladet.

Politiet skal ha blitt varslet om dødsfallet på lørdag.

– Politiet gjennomfører rutinemessige undersøkelser i saken. Det er per nå ikke mistanke om at dødsfallet skyldes kriminell handling, sier Nandrup til avisen.

– Revet vekk fra oss



Åman forklarer at hun, sønnen og datteren Rochelle, var et trekløver, som støttet hverandre på godt og vondt.

– Det sies at firkløver er lykke, men den lykken av å være tre, kan ikke beskrives. Og nå er han revet vekk fra oss. Vi får aldri se ham igjen.

Hun beskriver sønnen som et følsomt og ekte menneske, som ønsket å løfte andre og hadde en «herlig latter».

Fra han var liten hadde han et ønske om å bli artist, sier moren, og fremhever at de er heldige som kan høre på musikken hans når de trenger å høre hans rolige stemme.

– Vi vil alltid elske deg, og du lever videre i våre hjerter.

I sjokk

Søndag delte Dutty Diors management, SDKT Entertainment, en minne-video til artisten.

I innlegget står det at alle i SDKT er i sjokk etter dødsfallet.

Det bes om ro og at folk unngår spekulasjoner og rykter.



– Elsker deg

Rapper Arif Nassor Salum (37) er blant de mange som har tatt til sosiale medier for å hylle Åman.

Arif Nassor Salum er i sorg etter tapet av sin venn og musikalske samarbeidspartner. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Min kjære venn, twin, min bror, den beste til å noensinne gjøre det, enhjørningen vår, skriver Salum innledningsvis i et Instagram-innlegg.

De har samarbeidet flere ganger, blant annet på Dutty Dior-albumet «Det er mindre ensomt alene».

Han beskriver 27-åringens musikk som «ærlig» og «vakker».

– Jeg klarer ikke å fatte at jeg aldri kan fysisk være med deg igjen.

– Finnes ikke ord som kan beskrive hvor mye vi kommer til å savne deg lillebror. En vakker, og ren sjel. Så genuin, og sjenerøs med komplimenter, ideer, og kunsten sin.

37-åringen minnes avdøde som et vakkert vesen som har inspirert ham og malt flere liv med «unike farger»

– Jeg er så så stolt av alt du har fått til. Og er så utrolig takknemlig for tiden vi fikk sammen.

– Takk for alle de fine samtalene om alt og ingenting til langt ut på morgenen. Takk for at du stolte nok på meg til å dele om det gode og vonde i livet.

– Finnes ingen som deg Kristoffer.

– Hvil i fred. Elsker deg lillebror, avslutter Salum.