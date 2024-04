Dutty Diors kjæreste om dødsfallet: – Jeg er knust

– Det er vanskelig å gå rundt med tanken om at han er borte, at jeg aldri ser han igjen, forteller Farisa Makhajeva til God kveld Norge.

6. april kom nyheten om at Kristoffer Castin Åman (27), kjent som Dutty Dior, har gått bort.

I etterkant har musikkbransjen vært i sorg over artistens bortgang. Forrige fredag ble det arrangert minnestund i Kulturkirken Jakob.

Nå åpner 27-åringens kjæreste opp om det uventede dødsfallet.

– Jeg er knust. Dette skjedde så uventet og brått. Det har vært et sjokk for alle, sier Farisa Makhajeva (23) til God kveld Norge.

FØRSTE DATE: Bildet er tatt etter Kristoffer Åman og Farisa Makhajevas første date. Foto: Privat

Paret møttes over Instagram i november i fjor. Hun beskriver forholdet deres som om de hadde kjent hverandre i flere år.

– Vi hadde mye til felles og personlighetene våres passet så godt sammen. Det gjorde at det raskt ble forelskelse.



Makhajeva fikk beskjed om dødsfallet av rapperens mor, Gudny Åman.

– Det kom som et sjokk. Det var det siste jeg ventet, sier Makhajeva, som mottok en melding fra ham morgenen han døde.

– Han fortalte at han elsket meg masse og at han håpte jeg drømte om ham, fordi jeg sov på denne tiden mens han fortsatt var i studio.



SISTE MELDING: Dette er de siste meldingene Kristoffer Åman skal ha sendt Farisa Makhajeva, samme dag som dødsfallet. Foto: Privat

«Fizzy» og «Krizzy»

Makhajeva husker han som den snilleste og mest omtenksomme personen, og forteller at de brukte å gi hverandre søte kallenavn.

– Vi var «Fizzy» og «Kizzy».



– Jeg tror nesten ikke på at han virkelig er borte.



KALLENAVN: Kjæresteparet kalte hverandre for «Fizzy» og «Krizzy». Foto: Privat

Makhajeva forteller at hun aldri har møtt en som ham, og at Åmans kjærlighet gjorde at hun virkelig følte seg elsket.

– Han gjorde alt for meg. Han var så annerledes på en så bra måte. Han smilte, lo og tullet mye.



Hun forteller at de hadde mange planer sammen fremover, og at Kristoffer gledet seg til sommer og varme.

– Han var så blid! Han strålte som en sol. Han ringte og fortalte at han skulle i studio og lage «bangers» som han skulle vise meg når han var ferdig.



KJÆRLIGHET: Farisa Makhajeva beskriver kjæresten som en blid sol. Foto: Privat

– Kommer aldri til å glemme ham

Makhajeva synes det er vanskelig å gå rundt med tanken om at Åman er borte, og at hun aldri skal få muligheten til å se ham igjen.

– Det var så mye vi fortsatt ikke rakk å gjøre, så mange planer. Det er trist å miste en så utrolig vakker og god person som han. Ingen var som han. Jeg er takknemlig for at jeg hadde en som han i livet mitt og kommer aldri til å glemme han.

– Det er tungt å gå inn på sosiale medier å se at det står at han er borte, det er så utrolig trist. Han var altfor god og kommer til å bli savnet så mye.

– Det hjelper å høre på musikken hans, sangene han lagde til meg, det hjelper med sorgen. Se på bilder og videoer av oss. Og snakke med familien hans som har vært så utrolig gode mot meg i denne vanskelige perioden.

– Var veldig stolt av henne

Til God kveld Norge forteller rapperens mor, Gudny Åman (52), at hun aldri fikk muligheten til å treffe kjæresten da de var sammen, men at det var tydelig at sønnen var veldig forelsket.



– Jeg tror det er fordi han var så forelsket i henne at han ønsket å ha henne litt for seg selv, før han tok henne med hjem.

Videre forteller hun at de hadde planer om å spise middag sammen, moren, søsteren, sønnen og kjæresten hans.

– Han var veldig stolt av henne, det hørte jeg ved hvordan han snakket om henne til meg. Jeg har aldri hørt han snakke om noen kjærester på samme måte som henne, så hun var super spesiell og jeg er så takknemlig for at han fikk oppleve ekte kjærlighet, sier Åman.

– Skulle ønske vi ble kjent over en middag

I ettertid av dødsfallet, har Gudny åpnet hjemmet sitt for Farisa.

– Farisa har fått komme hjem til oss og sovet her, da jeg følte og forsto smerten hennes. For noen er det en fin måte å føle nærhet av å få være litt på rommet hans og føle energien som fremdeles er der. Så jeg ville bare hjelpe henne sånn at hun ikke var alene i en så vanskelig stund.

Hun tror sønnen hadde satt pris på at kjæresten fikk komme hjem til henne og tilbringe tid der.

– Hun er en veldig fin person og jeg forstår hvorfor K var så glad i henne, de har begge et stort hjerte og er flotte mennesker.

– Jeg skulle bare ønske vi ble kjent over en middag som var planen, og ikke under så vonde omstendigheter, sier Åman.

NYTTÅR: Kjæresteparet fikk ikke feiret nyttår sammen, men delte et nyttårkyss over facetime. Foto: Privat

I etterkant av artistens bortgang er det startet en innsamlingsaksjon av familien.

«Midlene som samles inn vil gå direkte til å dekke begravelseskostnader og andre relaterte utgifter. Ambisjonene er å opprette et fond i Kristoffer sitt minne, med mål om å hjelpe unge artister med økonomisk bistand i form av et stipend», står det i beskrivelsen.