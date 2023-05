Durek Verretts «prinsesse-søknad» stoppet

Durek Verrett søkte om retten til varemerket «The Princess and the Shaman» i USA. Nå har Verrett fått beskjed om at søknaden ikke lenger er gyldig: – Det har ikke vært vår intensjon, sier Verretts manager.

UGYLDIG SØKNAD: Durek Verretts søknad om retten til varemerket «The Princess and the Shaman» er ikke lenger aktiv. Her fotografert på vei til God morgen Norge sammen med Märtha Louise i 2019. Foto: Lise Åserud/NTB

Helt siden prinsesse Märtha Louise (51) og Durek Verrett (48) ble et par i 2019, har det vært kontroverser rundt paret og Verretts virke som sjaman.



I november i fjor kunngjorde Slottet i en pressemelding at prinsesse Märtha Louise skulle slutte å representere kongehuset og kun stille opp ved spesielle anledninger.

I pressemeldingen het det også at «Prinsessen og hennes forlovede Durek Verrett vil tydeliggjøre skillet mellom egne aktiviteter og Kongehuset. Dette innebærer blant annet at de ikke skal bruke prinsessetittelen i sosiale medier, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet».

Søkte om varemerke med prinsessetittel

I fjor høst kunne God kveld Norge melde at Verrett i USA hadde søkt patent på varemerke med Märtha Louises prinsessetittel i navnet, nemlig «The Princess and the Shaman».

– Det er ikke lenger aktuelt for Prinsessen å bruke denne tittelen, og det er derfor naturlig at den trekkes, var prinsessens beskjed via manager Carina Scheele Carlsen da.

Søknaden ble sendt inn i slutten av februar i fjor, og har fram til 1. mai i år vært under behandling hos det amerikanske Patentstyret, USPTO.

For selv om det ble signalisert at søknaden ville trekkes tilbake, fortsatte Verrett og prinsesse Märtha Louise prosessen med å få søknaden godkjent i fjor høst.

22. desember signerte paret papirene som manglet for at det amerikanske Patentstyret skulle kunne godkjenne søknaden.



– De sikrer seg varemerket for å sikre at ingen andre misbruker det. Ikke for å bruke det selv, skrev Märtha Louises manager til God kveld Norge den gang.



I søknadens beskrivelse sto det at varemerket blant annet inkluderer kategorier som workshops og personlig utvikling innen sjamanisme, healing, spirituell utvikling og mental helse. I søknaden ble det også nevnt at varemerket skulle brukes i blant annet konferanse-, podkast- og TV-virksomhet.

Da God kveld Norge meldte at denne søknaden var under prosess, svarte Slottet følgende:

– Det er bra at Prinsessen selv har klargjort at det ikke er aktuelt å bruke dette varemerket, sa kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff.

Nå er søknaden stoppet

Etter at Verrett og Märtha Louise i desember sendte inn sine signaturer, har USPTO etterspurt noe mer informasjon fra søker.

Ferske dokumenter God kveld Norge har fått tilgang til, viser at Verrett nå har fått beskjed om at søknaden ikke lenger er aktiv.

IKKE LENGER AKTIV: Dette er i dag statusen på Durek Verretts søknad om varemerket «The Princess and the Shaman». Foto: Faksimile/uspto.gov

«Denne varemerkesøknaden ble avvist eller gjort ugyldig av kontoret, og søknaden er ikke lenger aktiv», heter det i statusfeltet i tilknytning til søknaden.

I et dokument som er sendt til Verretts advokat, opplyses det om årsaken:

«Søknaden ovenfor er avvist fordi vi ikke mottok ditt svar på etterspurt informasjon innen svarfristen».

Videre informeres det om at dersom forsinkelsen i innleveringen var utilsiktet, kan søker sende en begjæring om å gjenoppta søknaden.

– Ikke vår intensjon



Tidligere har ikke Verrett villet svare på våre henvendelser i anledning søknaden.

God kveld Norge har denne gang vært i kontakt med Verretts manager, Simon Eriksen Valvik, som sier at det ikke har vært intensjonen fra Verretts side at søknadsprosessen skal stoppes.

– Det er fortsatt et ønske om det samme, nemlig å forhindre at noen andre tar dette varemerket i bruk. Så nå vil vi undersøke hva som kan ha skjedd, og forsøke å gjenoppta søknadsbehandlingen.

God kveld Norge har også vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, som sier hun ikke har noe å tilføye utover dette.