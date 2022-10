Durek Verrett taus om prinsessetittel-søknad

For omtrent en måned siden kunne God kveld Norge avsløre at Durek Verrett har en pågående søknad hos det amerikanske Patentstyret, United States Patent and Trademark Office (USPTO), der han søker om eneretten til bruk av varemerket «The Princess and the Shaman».

Dette midt i den stadig mer opphetede debatten rundt prinsessen og Durek Verretts bruk av kongelige titler i kommersiell sammenheng.

Svaret fra prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, var da at søknaden skulle trekkes tilbake.

– Det er ikke lenger aktuelt for prinsessen å bruke denne tittelen.

På spørsmål om hvorvidt det er prinsesse Märtha Louises kommentar til at denne søknaden er inne til behandling nå, svarer hun som følger:

– Det er jo naturlig at den trekkes, siden det ikke er aktuelt lenger.

Slottet støttet denne avgjørelsen.

– Det er bra at prinsessen selv har klargjort at det ikke er aktuelt å bruke dette varemerket, uttalte kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe.

Durek Verrett valgte den gang å ikke svare på spørsmålene fra God kveld Norge.

På dette tidspunktet ventet søknaden ennå på en behandler hos det amerikanske Patentstyret. Nå er den tatt opp til behandling, og det er sendt ut en henvendelse til Durek Verretts produksjonsselskap, Ohana Productions LLC, hvor de etterspør ytterligere dokumentasjon før de eventuelt godkjenner eller avviser søknaden.

De etterspør hvorvidt titlene i varemerket er knyttet til faktiske personer, og om så er tilfellet bes vedkommende sende en skriftlig godkjenning med egen signatur i retur.

Det samme var tilfellet da Verrett i 2019 søkte om, og senere fikk godkjent, varemerket «Shaman Durek».

Den gang sendte han inn et dokument der han med egen signatur godkjente bruken av egen person i det aktuelle varemerket.

Søknaden er ennå ikke trukket

Av en henvendelse sendt fra United States Patent and Trademark Office til Ohana Productions 29. september, går det fram at både prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett må godkjenne bruken av egen person i varemerket «The Princess and the Shaman».

Dette har de ennå ikke besvart.

God kveld Norge har denne uken vært i kontakt med USPTO, som viser til siste offentlig registrerte dokumenter i søknadsbehandlingen. Der går det fram at Durek Verretts selskap ikke har foretatt seg noe rundt søknaden etter at saken først ble omtalt i midten av september.

God kveld Norge har forsøkt å få svar fra Durek Verrett selv, samt manager Alexandria Alava og business manager Sam Nitter.

Ingen har besvart våre henvendelser.

Det er også gjort forsøk på å få en kommentar fra Verretts advokat, Jo-Na Williams, som har sendt inn søknaden på vegne av selskapet.

I et eksklusivt intervju med TV 2 i september, nektet Verrett imidlertid for at han bruker kongelige titler for å selge sine produkter og tjenester.

– Jeg går ikke rundt og selger produkter med hennes (prinsesse Märtha Louises) navn på. I Amerika er hun kjent som prinsesse Märtha, og det er hva folk vil høre, sa han.

God kveld Norge har også forsøkt å få en kommentar fra prinsesse Märtha Louise, via hennes manager Carina Scheele Carlsen, foreløpig uten å lykkes.

Stor debatt om bruk av tittel

I 2019 ble det vedtatt at Märtha Louise skulle slutte å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

På Instagram skrev hun at hun skjønner det provoserer når prinsessetittelen har blitt brukt i kommersiell sammenheng, og at hun nå hadde besluttet at hun ikke ville gjøre det fremover.

Hun kunne imidlertid fortsette å bruke tittelen når hun representerte kongehuset, samt i privat sammenheng. Tittelen «Hennes Kongelige Høyhet» ga hun fra seg i 2002.

Prinsesse Märtha Louises og Durek Verretts forhold har vært emne for stor debatt de siste årene, særlig som følge av Verretts kontroversielle uttalelser.

En undersøkelse gjort for Nettavisen nylig viser at nærmere seks av ti nordmenn mener prinsesse Märtha Louise bør frasi seg sine kongelige titler og representasjonsoppgaver.