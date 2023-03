Durek Verrett starter band med norsk barnestjerne

Saken oppdateres.

Sammen med skuespillerne Lars Berteig Andersen (34) og Bjørn Alexander (33) har Durek Verrett startet bandet «The Jacketeers».

«The Jacketeers» slapp natt til fredag låten «Afterski i queill»

Andersen er tidligere barnestjerne etter å ha spilt «Benny»fra «Olsenbanden jr.» Alexander er kjent som programleder for NRK Super, og spilt i flere filmer og serier internasjonalt.

VG omtalte saken først.

Stikk til Se og Hør

I låten synger de «Opp på fjellet med et smell, få på afterski i queill. Opp på bordet, dans og sprell. Shot og ski og mega-gjeld.»

I verset til sjamanen kommer han med et lite stikk til ukebladet Se og Hør. «Dancing just like i dont care, take a pic for Se og hør.»

Ikke første gang

Sjamanen er ikke et ukjent ansikt når det kommer til å utgi musikk. Ifjor kom han ut med techno-låten «My House». Han har også et album, som han ga ut for hele ni år siden, i 2014. Plata heter «KENJIBE».

«Afterski i queill» blir derimot hans første utgivelse hvor han synger på både norsk og engelsk.

Ble til i Beverly Hills

Bandet skal ha blitt til da de tre bandmedlemmene møttes i en klesbutikk i Beverly Hills. I butikken skal de ha blitt stoppet og fått komplimenter av en av de ansatte. Shamanen skal ha spøkt at trioen het «The Jacketeers», skrives det i en pressemelding til VG.

– Vi var på et kjøpesenter for å finne et antrekk til en Oscar-fest. Alle tre av oss prøvde den samme grelle, blomstrete dressjakken, som tilfeldigvis var på tilbud. Vi bestemte oss raskt for å kjøre lik stil med jakke, skjorte, bukse og sko, forteller Verret.