Durek Verrett i ny podcast: – Jeg døde på sykehuset

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sjaman Durek forteller i en podcast denne uken at han ble gjenopplivet på sykehuset etter en hjertestans, og at legene sa han aldri ville kunne gå igjen.

ÅPNER OPP OM EN TØFF TID: Durek Verrett snakker for første gang om at han sent i 20-årene ble lagt i koma på sykehuset etter hjertestans. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

I podcasten «Soul Talk» med Kute Blackson, som ble publisert denne uken, snakker Durek Verrett (48) om hvordan han ble sjaman, hvordan han i sitt virke jobber med folk i avhengighet, og om det å omfavne mørket heller enn å hate det.

– Mørket er motivatoren for lyset. Det er noe så mektig og majestetisk med mørket, at idet du går inn i det, så ser du sannheten om livet, sier han.

– Jeg var død

Märtha Louises (50) forlovede forteller til Blackson at «alle som på ekte vil ut av mørket, kan få det til».

– Om de virkelig vil. Jeg satt i rullestol og legen sa jeg aldri ville kunne gå igjen. Og jeg går, sier han.

Og for første gang snakker Verrett åpent om den alvorlige nyresykdommen, som endte med at han måtte gjenopplives på sykehus.

– Jeg døde da jeg var sent i 20-årene, begynnelsen av 30-årene. Jeg ble kvalt til døde. Nyrene mine sviktet. Jeg gikk inn i en kalium-overbelastning på 10,6, som til og med er en større dose enn det de gir deg på dødscellen. Jeg fikk så hjertestans og døde på sykehuset. Jeg ble lagt i medisinsk koma fordi de knapt greide å holde meg i live, og det var først da kroppen min greide å justere seg til det at de fikk gjenopplivet meg, sier han i podcasten.

Han forteller også hvordan kroppen var da han våknet opp igjen.

FORLOVET: Durek Verrett og Märtha Louise har vært kjærester siden 2019 og er i dag forlovet. Foto: Lise Åserud

– Jeg kunne ikke bruke hendene, jeg kunne ikke snakke, kunne ikke gå...Jeg satt i rullestol, og jeg hadde en hjerneskade, sier han.

Verrett snakker også om hvordan han var før dette inntraff.

– I det øyeblikket ble hele livet mitt snudd på hodet, sier han.

Han forklarer dette med at han tidligere hadde vært opptatt av at alt i livet måtte være på en spesiell måte, at alt var metodisk og militaristisk.

– Så den opplevelsen av å sitte i rullestol og måtte få hjelp av venner og familie til å blant annet dusje, var en veldig ydmykende opplevelse. Det gjorde meg også veldig sint fordi jeg er en utrolig selvstendig person, forteller Verrett.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Durek Verrett fredag, foreløpig uten å lykkes.

Verrett har imidlertid postet et innlegg på sin Instagram-profil fredag der han gjør følgerne oppmerksomme på podcast-episoden.

Hevder han fikk kontakt med åndene

Han snakker åpent om den tøffe tiden som fulgte etter gjenopplivingen: At han til syvende og sist er takknemlig for at dette skjedde.

– Hendene mine skalv konstant, så jeg greide ikke å fungere som jeg skulle. Da jeg prøvde å ta opp noe, falt det bare rett ut av hendene mine. Så det var egentlig en veldig flott opplevelse for meg, fordi det lærte meg hvordan jeg skulle overgi meg, hvordan jeg bare skulle la ting ligge, og å observere sammenbruddet av mitt eget ego, sier Verrett til Kute Blackson.

Han hevder at han etter mange utbrudd endelig kunne høre «ånden» snakke til ham.

– Ånden sa: «Er du ferdig snart? Vi elsker deg. Er du ferdig? Du har vært veldig destruktiv i måten du forvalter din frie vilje på, og måten du lever livet ditt. Det er fordi du ikke har vært i full ærbødighet og forbindelse med hva du er og hvem du er. Du må forstå at dette er din reise». Og den reisen er jeg fortsatt på den dag i dag, sier Verrett.

Podcasten ledes som nevnt av Kute Blackson, og i beskrivelsen heter det at det er en tankevekkende podcast som tar for seg livets store spørsmål: Hvem vi er, hvorfor vi er her, og hvor vi skal?

Blackson er selv foredragsholder og forfatter, og har nærmere 270.000 følgere på Instagram.

– Kjent komplikasjon

God kveld Norge har vært i kontakt med spesialist i indremedisin og nyresykdommer og seksjonsoverlege ved Rikshospitalet, Kristian Heldal.

Han forteller at hendelsen Verrett beskriver ikke er helt uvanlig for en person som har en nyresykdom.

– Nyresvikt kan gi alvorlig hyperkalemi som i sin tur kan medføre hjertestans. Dette er en kjent komplikasjon som særlig kan forekomme ved akutt nyresvikt hos pasienter som ikke har hatt kjent nyresvikt tidligere, sier Heldal.

På spørsmål om hva han tenker om at Verrett hevder han fikk hjelp av åndene til å komme seg gjennom dette, svarer han kort:

– Dette kan jeg ikke kommentere.

Klaget inn sak til PFU

For omtrent ett år siden omtalte ukebladet Se og Hør Durek Verretts nyresykdom under tittelen «Avslører: Durek er alvorlig syk». Saken ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

I saken kom det blant annet fram at Verrett, etter det Se og Hør kjente til, er alvorlig nyresyk og trenger dialysebehandling tre til fem dager i uka.

Tidligere i høst kom konklusjonen om at Se og Hør ikke hadde brutt god presseskikk, men at utvalget mente saken var i grenseland.

Verrett uttalte etter tapet at han hadde følt seg krenket.

– Jeg er overrasket over dommen til Pressens Faglige Utvalg. Jeg mener at hver person har rett til sin egen sykehistorie. Det er sensitiv informasjon som hver person, etter min mening, har rett til å dele når de er klare for det. Når tiden er inne for den enkeltpersonen, sa Verrett til VG.

Videre fortalte han at han følte seg krenket den dagen ukebladet dukket opp i Los Angeles for å få en kommentar om hans helsesituasjon.