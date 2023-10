Durek Verrett hevder mørk energi ødela nyrene hans

Durek Verrett (48) er nyresyk igjen, etter at han har mistet to nyrer. Først sin opprinnelige, deretter nyren han fikk av sin søster.

Det forteller han i en video på egen Instagram.

– Nå venter jeg på at vennene mine skal tilby meg en nyre, så jeg kan få en nyretransplantasjon, sier han og bekrefter at han går til dialyse tre ganger i uken.

Se og Hør omtalte saken først.

Videoen ble delt 12. september, kort tid etter Verrett og forloveden prinsesse Märtha Louise røpte bryllupsplaner i Geiranger neste sommer.



Tidligere har Verrett uttalt til den tyske storavisen Blid at bryllupet er satt på vent frem til han får en ny nyre.

Hevder mørk energi tok nyrene

Videoen han deler er en del av et webinar, hvor han hevder at det er hans sjamanske virksomhet som har ødelagt nyrene hans to ganger.

48-åringen snakker om det han kaller empatisk energi, som han hevder man føler når «jorden lider, barn blir skadet og det er krig i andre land».

– Når jeg tar imot på all den mørke energien som passerer gjennom systemet mitt. Det som skjer da er at jeg mister selve systemet som filtrerer kroppen min, som er nyrene.



Likevel forteller han at han vil fortsette å helbrede og gjøre store ting.

God kveld Norge har vært i kontakt med Verrett sin norske manager, Simon Eriksen Valvik han ønsker ikke å kommentere saken.

Vært nyresyk i 20 år

48-åringen har vært nyresyk i snart 20 år. For et knapt år siden snakket han i en podkast om da han var klinisk død i fire minutter på grunn av nyresvikt.



I 2012 donerte storesøsteren hans, Angelina Verrett-Byrne (50) imidlertid en nyre til han.



Men i 2021 skrev Se og Hør at sjamanen var nyresyk igjen.

Saken ble meldt inn til Pressens Faglige Utvalg, men de ble dog ikke felt.

Prinsesse Märtha Louise gikk hardt ut mot Se og Hør i etterkant av oppslaget, som hun kalte spekulativt.

– Opplysninger om egen helse er noe av det mest sensitive og private vi har. Derfor er det straffbart å lekke helseopplysninger, og det er straffbart å publisere helseopplysninger om enkeltindivider uten eksplisitt samtykke, skrev prinsessen i en uttalelse til NTB via sin manager Carina Scheele Carlsen.