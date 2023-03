Durek Verrett hevder medaljong kan hjelpe hunden din

GOD KVELD NORGE (TV 2): Verrett mener en medaljong til over 2000 kroner kan ha helbredende effekt på kjæledyret ditt. – Ville aldri betalt for noe sånt, sier medieprofil og hundeeier Benjamin Silseth.

Durek Verrett (48) har tidligere fått kritikk for å hevde at en spesiell medaljong var med på å gjøre ham frisk fra korona. Dette er en medaljong han selger på egen hjemmeside for 2300 kroner.

Verrett har siden sagt i et intervju med TV 2 at han opplevde seg feiltolket i denne anledningen.

– Min «spirit optimizer» hjalp meg til å bli frisk. Har jeg sagt at den leger koronavirus? Nei. Jeg har sagt at den hjalp meg, sa Verrett til TV 2.

– Veldig enkelt

Nå selger han seg også inn til de firbeinte. Verrett viser i en ny video på Instagram hvordan man kan bruke den «harmoniserende» Spirit Optimizer-medaljongen til å skape harmoni og energi i dyrets kropp, samtidig som han hevder medaljongene også kan ha helbredende effekt på dyret.

«Så, hvordan kan du bruke SO på ditt kjæledyr? Vel, det er veldig enkelt. Det er to aksepunkter på dyret, som er generert av magnetisk energi og tar opp denne harmoniserende SO», sier han innledningsvis i videoen.

Ved sin side har han en hund som han bruker medaljongen på for å «harmonisere hundens energi».

Verrett sier videre at dette er en fin medaljong å starte med, før man går videre med annet. Han hevder at medaljongen også kan brukes andre steder på kroppen for healing av dyret, men at han anbefaler å skape balanse i første omgang.

«Husk at dyr er veldig sensitive, så de kjenner energi i mye større grad enn det du gjør», sier han i videoen.

Reagerer

Kjendisveterinær Trude Mostue (54) sier til God kveld Norge at hun i utgangspunktet er åpen til sinns, og at hun har stor respekt for det Verrett står for og åndelig energi. Mer kritisk er hun til det å dra inn kjæledyr i denne sammenhengen.

– Jeg har ikke hørt om noe sånt før. Men når man skal dra inn dyr og barn, som ikke har en stemme selv, så lener jeg meg veldig på det som er vitenskapelig bevist.

Hun liker heller ikke at det ligger en kommersiell interesse bak.

– Jeg har stor respekt for alt han gjør og hva han står for, men rent profesjonelt så kan jeg ikke si at jeg liker kjæledyr i en sånn type sammenheng. Jeg så at noen i kommentarfeltet spør om man kan behandle en tumor med en sånn medaljong, og da beveger man seg inn på et farlig felt, sier hun.

Medaljongen Verrett bruker i videoen er den såkalte «Harmonisatoren». På hans hjemmeside heter det at «nervesystemet får balanse og styrke slik at det bedre kan sameksistere med aggressive energier, og frigjøre seg fra dem».

Mostue sier at hun støtter seg til påstanden om at dyr er mer sensitive enn oss mennesker.

– Det er mye dyr kan som ikke vi kan, men jeg klarer ikke helt å stille meg bak en medaljong som skal balansere et kjæledyr.

Hun sier at folk må gjøre som de selv vil, men at man som dyreeier har et ansvar overfor dyret, og at man skal ha respekt for dette ansvaret.

– Vi skal ikke leke med ting som vi ikke vet om fungerer. Jeg kan ikke se hvordan det skal hjelpe et dyr på noen som helst måte. Selv om dyret ikke nødvendigvis tar skade av det.

Den norske veterinærforeningen har følgende å si om Verretts siste utspill:

– Veterinærforeningen bygger våre faglige råd på vitenskapelige dokumenterte metoder. Vi tror det er viktig at det må komme tydelig frem for dyreeiere om behandlingsmetoder bygger på medisinske prinsipper eller ikke, sier president Bente Akselsen i Veterinærforeningen.

Hun understreker at veterinærmedisinske behandlingsmetoder er bygget på vitenskap, og at dette bør ligge til grunn for valg av behandling.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Verrett onsdag, foreløpig uten å lykkes.

– Ville aldri betalt for det

Psykolog og programleder Benjamin Silseth (32) har hunden Bjarne, en Goldendoodle på ni år, sammen med ektemann og programleder Niklas Baarli (33).

Selv om parets hund tidligere har hatt sine utfordringer med kreftsykdom, er det lite sannsynlig at paret vil ty til bruk at Verretts medaljonger om Bjarne skulle bli syk igjen.

– Jeg tenker at vi vet veldig godt at medaljonger, krystaller og lignende ikke har noen beviselig effekt på oss. I noen tilfeller kan placebo-effekt trå til og få oss til å føle oss bedre. Det er jo også bevist gjennom forskning. Bjarne er jo en hund, og Bjarne kan ikke overbevises om at en medaljong vil påvirke hans energi på noe vis, sier han til God kveld Norge.

Silseth synes Verretts innsalg av medaljonger til kjæledyrene våre fremstår «tullete», og han tror det skal mye til for at en hund skal oppleve placebo-effekt.

– Vi hadde aldri betalt for noe sånt til Bjarne, og vi setter vår lit til de flinke veterinærene vi har i Norge dersom Bjarne blir syk.

– Kaster bort penger

Aylar Lie (39) er hundeeier og har ved flere anledninger brukt stemmen sin for dyrs rettigheter. Hun mener dyreeiere bør bruke pengene sine på langt viktigere ting enn dette.

– Han skal ha for at han viser omtanke og kjærlighet for dyr, men jeg håper kjæledyreiere som har råd til å kaste bort penger på dette i stedet velger å donere pengene til det som faktisk redder liv, sier Lie til God kveld Norge.

Hun peker især på det å bidra til å hjelpe dyr som nå lider i Ukraina.

– Kjæledyrene i Ukraina har mistet alt under krigen, men det norske teamet «NorDog Animal Rescue» risikerer livene sine ved å reise til krigsherjede områder for hjelpe dyrene. Ti kroner for en kilo fór, så det blir mange mette mager for 2000 kroner, sier hun.

