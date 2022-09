Durek Verrett har søkt om å få bruke prinsessens tittel i eget varemerke

GOD KVELD NORGE (TV 2): Kontroversene fortsetter – Durek Verrett har søkt patent på varemerke med Märthas prinsessetittel i navnet, under varemerket «The Princess and the Shaman». – Naturlig at den trekkes, klargjør prinsessen.

SKAPER KONTROVERSER: Sjaman Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise fotografert under et eksklusivt intervju med TV 2 i Bergen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kong Harald ble nylig blant annet spurt om hva han tenker om at Durek Verrett bruker kongelige titler og på samme tid promoterer egne produkter og tjenester.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå hva vi mener. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie, svarte kongen.

Verrett fortalte i et eksklusivt intervju med TV 2 nylig, at han har et godt forhold til sin kongelige kommende svigerfar.

– Han er klok, har så mye kunnskap, er så snill og sympatisk, og virkelig forstår ting. Vi snakker ut om alt. Han lytter til meg og jeg lytter til ham, sier Verrett til TV 2.

Søknad under behandling

Helt siden prinsesse Märtha Louise (50) og Durek Verrett (47) ble et par i 2019, har det vært flere kontroverser rundt dem og Verretts virke som sjaman.

Det som ennå ikke er kommet fram, er at Durek har en pågående søknad hos det amerikanske Patentstyret, United States Patent and Trademark Office, der han søker om eneretten til bruk av varemerket «The Princess and the Shaman».

Av søknaden går det fram at varemerket blant annet inkluderer kategorier som workshops og personlig utvikling innen sjamanisme, healing, spirituell utvikling og mental helse. I søknaden nevnes at varemerket skal brukes i blant annet konferanse-, podcast- og tv-virksomhet. Det inkluderes også nettbaserte kurs og klasser.

Søknaden ble sendt inn i slutten av februar i år, og er i skrivende stund under behandling.

Det opplyses om at den er registrert, men at den ennå ikke har fått en behandler.

I søknaden heter det også at det omfatter et pågående realityshow for tv.

Søknaden er sendt inn av Dureks eget produksjonsselskap, Ohana Productions LLC, som tidligere har søkt om, og fått godkjent patent på varemerker som «Shaman Durek», «Spirit Hacking» og «The Shaman School».

Produksjonsselskapet eies av Durek Verrett, og ble opprettet i 2018 i California.

– Naturlig at den trekkes tilbake

God kveld Norge har kontaktet Durek Verrett og hans management. De har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, skriver følgende i en SMS til God kveld Norge:

– Det er ikke lenger aktuelt for Prinsessen å bruke denne tittelen.

På spørsmål om hvorvidt det er Märthas kommentar til at denne søknaden er inne til behandling nå, svarer hun som følger:

– Det er jo naturlig at den trekkes siden det ikke er aktuelt lenger.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Det kongelige hoff sier til God kveld Norge at Slottet støtter den avgjørelsen.

– Det er bra at Prinsessen selv har klargjort at det ikke er aktuelt å bruke dette varemerket.

– Et feiltrinn å bruke prinsessetittelen

Debatten rundt prinsessens tittel blusset opp i 2019, da særlig i tilknytning til Märtha og Dureks samarbeid om en foredragsturné kalt «The Princess and the Shaman».

– Det har vært mange diskusjoner om min bruk av tittel i kommersiell sammenheng i det siste. Det at jeg brukte Prinsesse i tittelen på min turné, har jeg sagt tidligere at jeg er veldig lei meg for, og det står jeg fortsatt ved. Det var et feiltrinn og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten, meldte Märtha på Instagram den gang.

I samråd med familien besluttet hun at hun fra den gang kun skulle bruke tittelen når hun representerer kongehuset, gjør offisielle oppdrag i inn- og utland, og i private sammenhenger.

Det betyr at hun fra da av ikke kom til å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. Det vil si at hun i alle kommersielle sammenhenger kun vil bruke Märtha Louise.

I 2002 ble det klart at Märtha Louise ikke lenger kunne tituleres som Hennes Kongelige Høyhet, nettopp fordi kongehuset ønsket å skape avstand mellom hennes virksomhet og kongehuset virksomhet.

– Har fått drapstrusler

I intervjuet med TV 2 tidligere i september fortalte Verrett om en blandet mottakelse i Norge, med både rasisme og drapstrusler.

Han nevnte utsagn som «dra tilbake til Afrika, ape», «ingen vil ha en svart mann i kongefamilien», «jeg håper du får koronavirus og dør en forferdelig død» og «jeg skal skyte deg på bryllupsdagen din».

– Det er ikke hyggelig. Det er ikke å ønske noen velkommen inn i landet ditt. Du bare tar det du leser og tar avgjørelser om hvem jeg er, sa Verrett til TV 2.

Også prinsesse Märtha Louise fortalte at hun har fått drapstrusler fordi hun er sammen med Verrett, og at hun har fått erfare rasisme på nært hold.