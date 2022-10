Durek planla storslått Disneyland-frieri ved hjelp av Playboy-venninne

AVSLØRER FRIERI-PLANER: Durek Verrett hadde store planer for frieriet. Ikke alt falt i smak hos prinsesse Märtha Louise. Foto: Lise Åserud

I juni kom nyheten om at prinsesse Märtha og Durek Verrett hadde forlovet seg, etter tre år som kjærester.

Frieriet fant sted på en venns gård i San Juan Capistrano, California.

Tidligere har de fortalt at det var svært privat, og at kun hester var blant tilskuerne.

Märtha var som kjent tidligere på det norske landslaget i sprangridning, og driver i dag Hest360, en kanal som i all hovedsak handler om hester.

– Det var virkelig vakkert, som en velsignelse fra hestene, sier Märtha i et nytt intervju med det amerikanske magasinet Town & Country.

Men, ifølge det forlovede paret, hadde Durek i utgangspunktet helt andre planer for frieriet.

Planla Disney-frieri

PLAYBOY-VENNINNE: Durek skal ha fått hjelp til å planlegge frieriet av sin venn, Holly Madison, også kjent for sitt forhold til den avdøde Playboy-kongen Hugh Hefner. Foto: AMY SUSSMAN/NTB

Et av forslagene som ikke nådde fram til målstreken, var Dureks idé om å fri til prinsessen i Disneyland.

Til magasinet avslører paret at det inkluderte et frieri med Star Wars-tema, ved hjelp av Dureks venninne Holly Madison, kjent fra sin fortid med Playboy og forholdet til Hugh Hefner.

– Jeg ønsket at alle prinsessene skulle komme og gjøre det virkelig stort. Jeg tok en telefon til Holly, og Märtha ringer meg like etterpå, hvor hun sier: «Kjære, jeg mediterte i dag og snakket med de åndelige guidene mine, og jeg vil bare stille deg et spørsmål. Du tenker ikke å fri til meg i Disneyland, gjør du?» Jeg svarte: «Absolutt ikke. Hvem ville i det hele tatt ha tenkt på noe slikt? Det ville vært latterlig», sier han til magasinet.



Men Märtha stod fast ved sin intuisjon, og satte foten ned for Dureks plan.

– Og så svarer hun: «Herregud, du skulle fri til meg i Disneyland. Du kan ikke gjøre det. Vet du hva hele kongefamilien ville tenkt hvis du fridde til meg i Disneyland? Så mye som det er en søt idé, så er det ikke det», legger han til.

Andre forslag han hadde var å fri ved Lake Tahoe eller på en yacht i Tyrkia, men begge skal de ha blitt forhindret av Märthas intuisjon.

Frieriet, som endte opp i svært så private omgivelser, skal imidlertid ha vært helt perfekt.

– Det var en perfekt markering for vår kjærlighet til hester og for vår kjærlighet til hverandre, sier han i intervjuet.

Om Märthas evne til å avsløre Dureks planer før de var satt ut i livet, sier de følgende:

– Hver gang han planla noe, så jeg hva han holdt på med, sier Märtha.

– Hun har synske evner. Vi har begge åndelige krefter. Hvis jeg har en eneste tanke, så ser hun det umiddelbart. Jeg måtte gruble på fem ulike opplevelser jeg ville skape for henne, sier han til Town & Country.

God kveld Norge har vært i kontakt med Märthas manager, Carina Scheele Carlsen, som ikke har noen ytterligere kommentar til intervjuet.

God kveld Norge har også forsøkt å få en kommentar fra Durek, foreløpig uten å lykkes.

Omdiskutert

Märtha og Durek offentliggjorde sitt forhold i 2019. Siden har det tidvis stormet rundt paret.

Verrett omtaler seg selv som sjaman, og han har kommet med flere kontroversielle uttalelser.

Han selger en medaljong på på sin nettside, som han mener var med på å gjøre ham frisk fra koronasykdom.

Han har også hevdet at han møter mye motstand i Norge fordi folk ikke vil ha en svart mann i kongefamilien.

I starten av september fikk kong Harald spørsmål om hva han tenker om at Verrett bruker kongelige titler og på samme tid promoterer egne produkter og tjenester.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn ennå hva vi mener. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke med ham, som vi gjør i en familie, svarte kongen.

I et eksklusivt intervju med TV 2 i kjølvannet av dette, tok Verrett og prinsesse Märtha Louise bladet fra munnen, og snakket ut om blant annet forholdet til kongeparet.

– Han er klok, har så mye kunnskap, er så snill og sympatisk, og virkelig forstår ting. Vi snakker ut om alt. Han lytter til meg og jeg lytter til ham, sa Verrett til TV 2.

God kveld Norge avslørte nylig at Verrett har søkt patent på et varemerke med prinsessens tittel i navnet.

Prinsessen svarte at det ikke lenger er aktuelt for henne å bruke dette.

– Det er naturlig at den trekkes tilbake da det ikke er aktuelt lenger, sa hun om Dureks varemerke-søknad.