Duran Duran-gitarist Andy Taylor avslører kreftdiagnose

GOD KVELD NORGE (TV 2): Gitaristen Andy Taylor (61) ble nødt til å droppe Rock and Roll Hall of Fame-innvielse grunnet kreft-komplikasjoner.

På lørdag ble det britiske new wave-bandet «Duran Duran» offisielt viet inn i det prestisjefylte Rock & Roll Hall of Fame. I den anledning skulle det velkjente bandets fem medlemmer være samlet på scenen for første gang på 17 år.

Dessverre måtte bandets original-gitarist, Andy Taylor (61) se seg nødt til å stå over den prestisjefylte begivenheten, på grunn av sin pågående behandling for kreft, skriver Sky News.

Nyheten om Taylors helsetilstand kom da de fire resterende medlemmene av «Duran Duran» leste opp et brev fra gitaristen under lørdagens seremoni i Los Angeles.

TALTE: Simon Le Bon leste opp Andy Taylors tale på scenen under lørdagens seremoni. Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

– Ingen kur

– For litt over fire år siden ble jeg diagnostisert med fase 4 prostatakreft. Selv om tilstanden min ikke er livstruende for øyeblikket finnes det ingen kur, skrev Taylor i talen.

Videre skrev han at skuffelsen over å ikke kunne delta på seremonien, var stor. Taylor gledet seg likevel over at de andre medlemmene kunne motta prisen.

– Jeg tvilte ofte på at denne dagen ville komme. Jeg er helt klart glad for at jeg fortsatt er her og kan være vitne til dette, skrev han videre.

Populære på 1980-tallet

Popgruppa, Duran Duran, ble dannet i Birmingham i 1978 og var en av de store musikkgruppene på 1980-tallet.

Gruppa bestod av Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, Roger Taylor og Andy Taylor. De er kjent for sanger som «Rio», «The Wild Boys» og «A View To A Kill».

Andy Taylor og Duran Duran splittet opp i 2006.

Til sammen har gruppa solgt til sammen over 100 millioner plater.