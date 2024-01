Dukket opp i vagina-kjole

Natt til søndag var det duket for Golden Globes. I forkant av den store prisutdelingen flokket store stjerner til den røde løperen i flotte antrekk.

Blant dem var skuespillerinne Gillian Anderson (55). «Sex Education»-stjernen hadde på seg en helt spesiell kjole for anledningen.

Ved første øyekast ser det ut som Anderson har valgt en klassisk, stroppeløs kjole, designet av Geberiela Hearst. Men studerer man antrekket nærmere, kan man se at Hearst og Anderson har gått for noen unike broderier.

Kjolen er nemlig dekket av kvinnelige anatomiske motiver.

VAGINA-BRODERIER: Kjolen har flere brodererte vaginaer på seg. Foto: MIKE BLAKE

I et intervju med Deadline på løperen, bekreftet skuespillerinnen designet. Da hun ble spurt om hvorfor hun valgte kjolen, svarte hun:

– Å, av så mange grunner. Det er merkevare-passende.



I et annet intervju med Extra forklarte hun at kjolen var et samarbeid mellom Hearst og hennes alternative velværemerke «G Spot».

Lang prosess

På Instagram har hun delt to innlegg av kjolen. Her forteller hun at det tok lang tid å designe kjolen.

– Det tok 3,5 time per yoni å brodere, og det er mange. Så det ble omtrent 150 timer med brodering, skriver hun.

Hva betyr «yoni»? Ordet «Yoni» er et sanskrit-uttrykk som refererer til en kvinnes livmor som en hellig plass eller et tempel. Kilde: Sariel.no

Hun har også delt om bakgrunnen for kjolen til britiske Vogue:

– Siden min Instagram-tilstedeværelse har fremhevet yonis siden «Sex Education» landet på Netflix og siden mantraet til merket mitt G-Spot er å «prioritere nytelse»,» ønsket jeg å bringe dette elementet inn i designet, forklarer Anderson.



FLERE TIMER: Det tok flere timer å designe kjolen. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com

Hyllet av fans

Etter at stjernen dukket opp i kjolen på den røde løperen, har hun mottatt flere hyllester.

– Gillian Anderson og yoni-kjolen hennes stal Golden Globes-arrangementet i 2024. Rett og slett fantastisk og enestående ikonisk dronning, skriver en fan på X, tidligere kjent som Twitter.

– Det er vakkert å se kvinner stå opp for kvinner, skriver en annen.