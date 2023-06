Dukker opp i Pørni – innrømmer tabbe fra sett

Den populære influenseren Vegard Harm (26) har flere ganger ledet VG-lista på Rådhusplassen. Arrangementet hyller de mest populære artistene.

Men i den nyeste podkastepisoden uttrykker 26-åringen og hans makker, Morten Hegseth (37), at de begynner å bli gamle.

For til «Vine»-legendens store overraskelse var det musikkgruppene «Ballinciaga» og «Undergrunn», som har blitt Norges største stjerner.

I podkast-episoden forklarer Harm at andre grupper som «Golfklubben» med hitten «Haien Kommer» skapte god kok på Rådhusplassen, og at det totalt var flere folk der enn aldri før.

I tidligere episoder har duoen snakket om audition til serien «Wisting», og at de har fått biroller i Henriette Steenstrup sin TV-serie «Pørni».



Full forvirring

– Undergrunn, der fikk jeg totalpanikk. For jeg viste jo ikke at Undergrunn var en blanding av artisten Marstein, Jon Ranes og flere, sier Harm i podkasten.

Hegseth skyter inn et spørsmål om Vegard var klar over at han ene i serien «Pørni» er med i gruppen «Undergrunn».

Jon Ranes spiller rollen som Leo i «Pørni» og er artist i gruppen «Undergrunn». Foto: Berit Roald /NTB

Da svarer 26-åringen:

– Det kan du ikke si til meg, for da vi var på Pørni-innspilling og jeg så han for første gang, trodde jeg han var produksjonsassistent.

Videre forteller Harm at han skulle spørre Jon Ranes om et glass vann, men ble stoppet av skuespiller Agnes Kittelsen.

Hun prøvde å forklare at Ranes var en av guttene i den populære gruppen «Undergrunn», men det trodde ikke TV-profilen noe på.

– Er ved et skifte

Det var ikke før på VG-lista at Harm fikk en åpenbaring.

– Så kommer han fra settet på «Pørni» og synger sangen «Blod», og jeg står der og tenker: for faen, sangen «Blod»? Det er jo han.

De begge er enige om at det er et skifte i bransjen i Norge, og at de ikke henger helt med.

Til neste år tror duoen at de trenger en ung «Marstein-type» til å bli med å lede VG-lista sammen med Harm.

Undergrunn er en norsk rapgruppe fra Oslo. Gruppen består av de seks medlemmene Patrick Bakkeng, Gabriel Doria, Sverre Skogheim Gudmestad, Jo Almaas Marstein, Jon Ranes og Marcos Haugestad. Foto: Rodrigo Freitas

To nye sesonger

Viaplays originalserie «Pørni» er en favoritt blant både seere og kritikere.

Skaper og hovedperson Henriette Steenstrup har blitt belønnet med to Gullruten-priser, og sesong fire og fem er på vei.



I likhet med tidligere sesonger fortsetter serien å følge tobarnsmoren Pernille «Pørni» Middelthon, som sjonglerer en travel hverdag med jobb, oppdragelse og kjærlighet.



Strømmetjenestens megasuksess ligger nå gratis på NRK som har sikret seg rettighetene til serien.

«Pørni» forsøker å sjonglere barnas behov, sorgen over søsterens bortgang, en håpløs eksmann, jobben i barnevernet, en far som ønsker å få mest mulig ut av livets høst og sitt eget kjærlighetsliv. Foto: Marius Bjellebø / Viaplay Foto: NTB

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar av Vegard Harm og Jon Ranes, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser.