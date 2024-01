Dukker opp i ny rolle som Jesus

Det er ingen ringere enn selveste «Max Manus»-stjernen Aksel Hennie (48) som inntar rollen som Jesus når Folketeateret nå skal sette opp «Jesus Christ Superstar!»

Hennie er først og fremst kjent for sitt skuespillertalent, og har bygget en imponerende karriere blant annet gjennom flere store filmproduksjoner både i Norge og utlandet.

Nå inntar han musikalscenen for første gang.

– Jeg har aldri trodd at jeg skulle gjøre musikal noen gang, men da jeg fikk dette tilbudet, med den sterke karakteren og musikken, var det veldig vanskelig å si nei», sier Aksel i et intervju med NRK Dagsrevyen og legger til:

– Sang har alltid vært viktig for meg, men jeg har aldri hatt selvtillit nok til å bruke det. Det er definitivt skrekkblandet fryd, men mer fryd enn skrekk.

Hennie har bergtatt et bredt internasjonalt publikum, gjennom blant annet Hollywood-produksjoner som «The Martian» og «Hercules». I Norge har han fylt flere ikoniske hovedroller, som «Hodejegerne» og «Max Manus».



Det er produksjonsselskapet Scenekvelder AS som står bak musikalen på Folketeateret



Moderne klassiker

«Jesus Christ Superstar!» er en moderne klassiker skapt av Andrew Lloyd Webber og Tim Rice.

Historien om de siste dagene til Jesus Kristus har begeistret publikum i over 50 år. Musikalen ble først lansert som et studioalbum i 1970, og utviklet seg senere til en teaterproduksjon som har gått sin seiersgang på Broadway og West End.

Med uforglemmelig musikk, sterke karakterer og et tidløst budskap, fortsetter «Jesus Christ Superstar» å appellere til generasjoner av publikum verden over.

– Aksel blir en verdifull ressurs også inn i det kunstneriske teamet, i arbeidet som nå starter for alvor med å sette retning for vår versjon av «Jesus Christ Superstar». Han blir del av et lag av fantastiske utøvere, både på og bak scenen. Det gleder jeg meg til å dele mer om veldig snart, sier Atle Halstensen, kunstnerisk leder og eier, Scenekvelder AS.



Aksel Hennie har foreløpig ikke besvart God kveld Norge sin henvendelse.