Dubai-avsløring: – Må bare være ærlig

Det har lenge vært kjent at influenseren Isabel Raad (29) har hatt store planer om å flytte til utlandet, og for en drøy måned siden flyttet hun offisielt til metropolen Dubai i De forenete arabiske emirater.



Under premierefesten til «Girls of Oslo» forrige uke fortalte hun til God kveld Norge at livet der er fantastisk.

– Jeg har et stort nettverk der fra før, også har det vært som et andre hjem i seks år, fordi jeg har vært der så mye. I tillegg har jeg familie som bor der – pluss at det er sol og varme hver dag, sa hun den gangen.

Nå røper 29-åringen at skattenivået i Dubai er en av grunnene bak valget om å flytte. Dette gjør hun i podkasten «Kontoret».

– Digg med skattefordeler

For kort tid siden var nemlig Oskar Westerlin (25) og Snorre Klanderud (28), som har podkasten «Kontoret» sammen, på ferie i Dubai.



Da grep de muligheten til å spille inn en podkastepisode med influenseren.

I episoden forteller podkast-duoen at de kjenner godt til Raad fra før, da de var naboer før hun flyttet. Det hele ble en familieaffære da både moren til Raad, Ahlam Khalil, og faren til Westerlin, Petter, også dukker opp i podkasten.

Utover i episoden spør Klanderud influenseren om hvorfor hun valgte å flytte til Dubai.

Hun innleder med at hun elsker Dubai, liker været, snakker språket og er god kjent med landet, før hun innrømmer:

– Selvfølgelig er det digg med skattefordeler, det må man bare være ærlig på.

Videre forteller hun at hun er for betaling av skatt, men at hun føler man blir «straffet for å gjøre det bra» i Norge.

– Jeg føler at det er bra hvis du har en «vanlig jobb». Da tar Norge supergodt vare på deg, men jeg synes at som entreprenør – hvis du gjør ting på egen hånd og blir suksessfull – da er det ikke bra land å bo i.



Slipper formuesskatt

Dubai har nemlig verken inntektsskatt eller formuesskatt.

Ifølge Skatteetaten er inntektsskatt skatten du betaler beregnet ut ifra inntekt din, og formuesskatt er skatt som fastsettes på grunnlag av hvor stor formue du har. Jo høyere formue, jo høyere skatt.

Norge har en av de høyeste formuesskattene i verden, og er en stor grunn til at flere norske milliardærer har valgt å flytte til «skatteparadiset» Sveits.

Ifølge skattelistene fra regnskapsåret 2021 hadde Raad en inntekt på nesten 4 millioner. Samme året måtte hun betale inntektsskatt på nesten 1,3 millioner. Hun hadde også en formue på omtrent 63.000 kroner.

Men for å slippe å betale dette, er man nødt til å emigrere til landet og melde full flytting fra Norge.

– Det var derfor jeg solgte leiligheten min, innrømmer Raad i podkasten.

Emigrering fra Norge etter skatteloven For å ha emigrert skattemessig fra Norge, det vil si at du ikke lenger anses som skattepliktig til Norge etter internrett, må du oppfylle tre vilkår når du har bodd her de siste ti år: du har tatt fast opphold i utlandet og det har gått tre inntektsår siden utflytningsåret,

du har oppholdt deg i Norge i maks 61 dager i hvert av de tre inntektsårene, og

du eller dine nærstående (ektefelle, mindreårige barn) har ikke disponert bolig i Norge siden utflytning Merk at sistnevnte vilkår praktiseres strengt av skattemyndighetene, bl.a. ved at du anses å disponere bolig i Norge, selv om den leies ut. Fritidseiendom som har innlagt vann og avløp og er egnet til helårsbruk, regnes også som bolig. Visse fritidseiendommer eller annen fast eiendom enn egen bolig kan beholdes på nærmere vilkår. Kilde: Danske Bank

Videre påpeker hun at hun har hatt advokater både i Norge og Dubai, for at alt skal bli korrekt.

– Jeg ville ikke ende opp som John Carew. Plutselig sitter jeg der og har «fucket» opp fordi jeg ikke har fulgt reglene.

Den tidligere fotballprofilen ble dømt for grovt skattesvik, etter at han oppga uriktige opplysninger i skattemeldingen mens han var bosatt i Storbritannia.

Liker norske somre

Raad har imidlertid også tidligere uttalt til God kveld Norge at hun ikke er helt ferdig med Norge.

– Jeg er et veldig værmenneske, og grått vær gjør meg så trist. Men Norge er fantastisk på sommeren, da kommer jeg - og i jula!

Resten av året blir hun dog i Dubai.

For tiden er hun som nevnt aktuell med realityserien «Girls of Oslo», hvor du kan få et innblikk i livet hennes før hun flyttet.