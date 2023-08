Dua Lipa saksøkt – igjen

Superstjernen Dua Lipa saksøkes for hitlåten «Levitating», for tredje gang.

Dua Lipa (27) er den siste tiden aktuell i storsuksessen «Barbie». Både i rollen som Barbie, og med låten «Dance The Night» til filmen.

Det ser derimot ikke kun til å gå på skinner for superstjernen.

Hun har nemlig blitt saksøkt, igjen, for hitlåten «Levitating». Det skriver CNN.

Det er musikeren Bosko Kante som står bak søksmålet. Han hevder at han er blitt plagiert av Lipa og Warner Music Group i en remiks av hitlåten.

Nå saksøker han partene for over 20 millioner dollar.

Kante hevder at Lipa på ulovlig vis har brukt et opptak Kante selv har gjort med en såkalt «talk box», en slags munnstyrt synthesizer.

CNN skriver at Kante og skaperne bak hitlåten skal ha inngått en avtale om «talk box»-innspillingen kun skulle brukes i original-låten, og ikke i senere, remiksede versjoner av låten.



Verken Lipa eller managementet har kommentert søksmålet.

Opptaket med «talk box»-innspillingen er brukt i den mest kjente og streamede versjonen av hitlåten, som Lipa har med rapperen DaBaby.

En «talk box» er et effektredskap som forandrer lyden på et instrument. Brukeren forandrer formen på munnen for å forandre på lyden i instrumentet. En «talk box» er ofte brukt for å legge til stemmelignende lyder i et instrument.

Låten har i skrivende stund over 1.8 milliarder avspillinger på Spotify.

Det er hennes nest mest streamede sang fra det suksessfulle andrealbumet Future Nostalgia, som Lipa ga ut i mars 2020.

Kante har ikke uttalt seg offentlig om søksmålet.